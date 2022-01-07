Asus Chromebook Flip CX5 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

ASUS, devam eden CES 2022’de farklı kullanım durumları için birkaç Windows 11 destekli dizüstü bilgisayar duyurdu ve bununla birlikte şirket oldukça güçlü yeni bir Chromebook’u duyurdu.

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Asus Chromebook Flip CX5

Şirket, daha büyük 16 inç ekranla gelen ve güçlü dahili bileşenler nedeniyle Chromebook’lar düşünüldüğünde oldukça ilginç bir ürün gibi görünen Asus Chromebook Flip CX5‘i (CX5601) duyurdu.

Chromebook Flip CX5, dokunmatik ekran destekli; 16 inç Full HD ekrana ve 16:10 en boy oranına, yüzde 87 ekran-gövde oranına sahip. Cihazın tablet modunda kullanılmasını sağlayan 360 derece ErgoLift menteşeye sahip.

Cihaz, vPro’lu en yeni 12. nesil Intel Core i7 işlemci tarafından destekleniyor ve 16 GB’a kadar; LPDDR4X RAM ve 512 GB’a kadar PCIe NVMe SSD depolamayı da beraberinde getiriyor.

1,4 mm tuş hareket mesafesine sahip, sıvı dökülmesine karşı dayanıklı; arkadan aydınlatmalı bir klavyeye ve sağ tarafta sayısal bir tuş takımına sahip. Ayrıca çapraz olarak 5,84 inç büyük bir dokunmatik yüzey de var.

Ayrıca dört Harman Kardon sertifikalı hoparlörü var. Bağlantı noktalarına gelince, dizüstü bilgisayar iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası; bir HDMI 2.0 bağlantı noktası, bir USB 3.2 Gen 2 Tip-A bağlantı noktası; 3.5 mm kulaklık girişi ve bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.

Cihaz, MIL-STD 810H testinden geçmiş bir kasaya sahip; ve Wi-Fi 6E kablosuz bağlantı desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, kullanılmadığında sensörü kapatan bir gizlilik kapağına sahip bir Full HD web kamerasına sahip. Cihazın fiyatı henüz belli değil.