Asus ProArt Monitörler, CES 2022’de Görücüye Çıktı!

CES 2022’de Asus, ProArt ve ZenScreen markaları altında yeni bir profesyonel iş sayısını ve mobil ekranlar tanıttı. Ancak gösterinin yıldızı, hareket halindeyken çalışan yaratıcı profesyoneller için tasarlanmış taşınabilir; bir dokunmatik ekran olan ProArt Display PA169CDV idi.

Yeni monitörler, hareket halindeyken kullanıldığında ZenScreen’i desteklemek için bir destek ayağı; ProArt ekranlarda renk doğruluğu ve mürekkepleme desteği ve eksiksiz bir video konferansı için; dahili web kamerası ve hoparlör dahil olmak üzere ilgili kitlelere hitap edecek bir dizi özelliğe sahip.

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Asus PA169CDV

Bu ProArt PA169CDV modelinde 15,6 inç 4K monitör; Asus ProArt Pen ile kullanım için Wacom’un EMR kalem teknolojisi desteği; DisplayHDR 400 desteği, renk doğruluğu için; çift Pantone Onaylı ve Calman Onaylı sertifikalar ve bir destek ayağı da var.

Asus, PA169CDV’nin 2’den daha düşük bir Delta E elde etmek için; fabrikada kalibre edildiğini iddia ediyor. Ayrıca son ProArt modelleri gibi, Adobe yazılımında ve Microsoft Surface Dial’da çalışırken; Asus Dial ve Kontrol paneli ile de uyumlu.

Bu arada kalem girişi desteğine ihtiyacınız yoksa, ProArt Display OLED PA16DC, geniş DCI-P3 renk alanının %100’ünü destekleyebilen OLED panelli 15,6 inç 4K bir monitör olarak karşımıza çıkıyor.

Ayrıca panel 450 nit parlaklığa ulaşıyor ve Asus’a göre; 1’den düşük Delta E ile daha da iyi renk doğruluğu üretebiliyor. HDR formatları ve iki yönlü stant tasarımı var.

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Asus ProArt PA348CGV

Masa başında çalışmayı tercih eden yaratıcılar, Asus’un 34 inç IPS ekranlı ultra geniş QHD çözünürlüklü (UWQHD) bir panel olan ProArt Display PA348CGV modelini beğenecekler. Panel, iki farklı tipte monitör standını; çeşitli ergonomik ayarları ve yerleşik USB hub ile yerden tasarruf sağlayan tasarımı destekliyor. Bu arada USB-C bağlantısı, yaratıcıların güç dağıtımı ve video çıkışı için; tek bir kablo kullanmasını sağlıyor ve PA348CGV; dizüstü bilgisayarınızı bağlandığında şarj etmek için 90W Güç Dağıtımını destekliyor.

Ayrıca panel, 120Hz’yi desteklemek için Calman Onaylı ve Asus, ekranla HDR400 desteğini hedefliyor. Panel 400 nit parlaklığa ulaşabiliyor ve Delta E değeri 2’nin altında. Monitör, şirkete göre DCI-P3 renk alanının %98‘ini kapsayabiliyor.

Asus ZenScreen Ink MB14AHD ve ZenScreen Go MB16AWP

Bir mobil ekrana ihtiyacı olan ancak ProArt panellerinin renk doğruluğuna ihtiyaç duymayan kullanıcılar için; birinci sınıf ZenScreen mobil monitörleri; daha uygun bir fiyat etiketi ile müthiş bir taşınabilir ekran deneyimi sunuyor. Ayrıca ZenScreen Mürekkebi MB14AHD; ProArt Display PA169CDV’nin en iyi özelliklerinden bazılarını taklit ediyor. Ancak maliyetleri azaltmak için maksimum 250 nit parlaklığa sahip; 14 inçlik bir FHD IPS panele dahip.

Ve Microsoft’un popüler Surface Pro tablet tasarımı gibi, bu ekran da kolaylık sağlamak için ayarlanabilir bir destek ayağı ile birlikte geliyor ve 4.096 basınç hassasiyeti seviyesini destekleyen aktif bir MPP 2.0 kalemini destekliyor. Ek olarak, gerekirse tripod desteği ile bunu bir tripod üzerinde de kullanabilirsiniz.

ZenScreen Go MB16AWP, parlama önleyici kaplamaya sahip daha büyük bir 15,6 inç FHD IPS panelden oluşuyor. Ayrıca Asus, MB16AWP’nin kablosuz akış için yerleşik pile sahip kablosuz taşınabilir bir monitör olduğunu belirtti. ZenScreen Mürekkebi gibi Go modeli de yerleşik bir destek ayağı, tripod montaj dişleri ve yatay ile portre modu arasında kolayca geçiş yapan bir otomatik dönüş sensörü ile birlikte gelitor.

Asus, mobil ve yaratıcı monitörlerine ek olarak; uzaktan ve hibrit çalışmaya uygun eksiksiz bir video konferans monitörü olan BE24ECSNK ekranını da duyurdu. Yapay zeka tarafından yönlendirilen gürültü engelleme teknolojisine sahip çift mikrofon; çift 2W stereo hoparlör; otomatik yüz pozlama teknolojisine sahip 2 megapiksel web kamerası ve Güç Dağıtımlı USB-C dahil olmak üzere; çok çeşitli bağlantı noktalarına sahip. 23,8 inç FHD IPS paneli 300 nit parlaklığa ulaşıyor ve ergonomik ayak; kolay ayarlamalara olanak tanıyor. Asus yeni cihazların fiyatını açıklamadı.

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