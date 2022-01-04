Asus En Yeni Bilgisayar Aksesuarlarını CES 2022’de Tanıttı!

Asus, CES 2022 etkinliğinde çığır açacak bir sürü yenilikçi ürünü tanıttı. En yeni laptopların yanı sıra harika tasarımlı oyuncu aksesuarları da yer alıyor. Gelin bunlara yakından göz atalım.

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Asus ROG Strix Flare II Animate

2021’e girerken mekanik klavyeler garip bir noktada kaldı. Bu arada büyük markalar başarılarının peşinden koşarken; Akko ve Keychon gibi daha küçük markalar; daha yenilikçi anahtar tasarımları ve daha iyi özelliklerle öne geçti. Asus ROG Strix Flare II Animate, bir rüyanın gerçekleşmesi gibi.

Özel medya tuşları ile eksiksiz bir düzene sahip; çalışırken değişebilen anahtarlarla birlikte geliyor ve bir USB geçişi içeriyor. CES 2022’deki Corsair K70 RGB Pro gibi harika ama heyecan verici olmayan klavyeler arasında; ROG Strix Flare II Animate adeta parlıyor.

Asus ROG Chakram X

Asus ROG Chakram X piyasadaki tüm rakiplerini sollayacak türden bir mouse. Göze çarpan özellik, Asus’un Chakram X için yeniden tasarladığı joystick diyebilirz. Artık, ekranınızda gezinmek için analog modda veya tuşları veya makroları etkinleştirmek için dijital modda kullanabilirsiniz.

Ayrıca yeni 36.000 DPI sensör, en iyi oyun farelerinde gördüğümüz her şeyin çok üzerinde ve kablolu modda, fare 8.000 Hz’lik bir yoklama oranını destekliyor. Önceki sürümde olduğu gibi, kapağı açıp kendi anahtarlarınızı da açabilirsiniz.

8.000Hz yoklama hızı için fareyi kablolu olarak çalıştırmanız gerekiyor; ancak Chakram X ayrıca 2.4GHz veya Bluetooth 5.2; (üç adede kadar eşleştirilmiş cihazla) ile kablosuz destek de vaat ediyor.

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