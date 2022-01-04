Asus ROG Flow Z13: Dizüstü bilgisayar ruhuna sahip bir oyun tableti

Asus ROG Flow resmen bir çizgi haline geldi. Geçen yılki ROG Flow X13 dönüştürülebilir XG Mobile harici GPU/dock kombinasyonu beni gerçekten etkiledi ve sanırım Asus’u CES 2022’ye bir kardeş eklemeye yetecek kadar etkilemiş olmalı. Yeni ROG Flow Z13 bir çeşit Microsoft Surface rakibi ama Surface ürünlerinden daha yüksek güç ve daha iyi oyun isteyenlere yöneliktir. XG Mobile ile de çalışan, çıkarılabilir klavyeli 13 inçlik bir tablet, Windows, taşınabilirlik ve gücün kesiştiği noktada yaşayan insanlar için harika bir alternatif gibi görünüyor.

LPDDR5, PCIe 4 SSD gibi Intel’in 12. nesil yonga setlerine eşlik eden tüm özelliklerle birlikte bir Intel Core i9-12900H CPU’ya kadar yapılandırılabilir – yükseltilebilir! Tabiki Thunderbolt 4 ve WiFi 6E de bu bilgisayarda bulunuyor.

Ya entegre grafikleri kullanır ya da bir Nvidia 3050 Ti GPU ile yapılandırılabilir ve geçen yılki Nvidia GeForce RTX 3080 modeline katılmak için AMD RX 6850M ile donatılmış XG Mobile seçeneğinin yeni bir modeli olacak. Özel bir buhar odası, bileşenleri biraz daha fazla itebileceği anlamına gelir. Asus, birçok sisteminden mümkün olan en iyi performansı elde etmede genellikle oldukça iyidir.

Temel model 1920 x 1200 piksel çözünürlükte 120Hz tazeleme hızına sahip ekranla gelir ve 4K UHD çözünürlükteki 60Hz yenileme hızına sahip bir versiyon seçeneğiniz vardır. Her ikisi de Dolby Vision ve MPP 2.0 uyumlu ekran kalemlerini destekleyen fabrikada kalibre edilmiş dokunmatik ekranlardır ve güncellenmiş Flow X13’teki yeni ekranlarla aynıdır. Klavyenin bir araya gelip gelmediği belli değil, ancak ekrana açı vermek için yalnızca üç seçenekle sınırlandırılmaktan hoşlanmayan bizler için kademesiz bir kickstand’a sahip.

Ayrıca bkz: CES 2022: Asus ROG Zephyrus G14