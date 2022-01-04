CES 2022: Asus ROG Zephyrus G14

Asus ROG Zephyrus G14, AMD Advantage ortak programının bir parçası olarak yeni bir işlemci lansmanı için bir kez daha AMD’nin ilgi gören ürünü olarak karşımıza çıkıyor.

Bu, çoğu oyun dizüstü bilgisayarlarının pil ömrünü artırmanın yanı sıra daha fazla gücü ve performansı artırmaya çalışan, AMD’nin en son teknolojilerini kullanan güncellenmiş AMD Advantage tasarım çerçevesiyle birlikte gönderilen ilk sistemlerden biri olduğu anlamına gelir.

Henüz G14 veya G15 için fiyatlandırmamız yok, ancak dizüstü bilgisayarların Mart ayı başlarında satışa çıkması planlanıyor.

Ayrıca bkz: Asus ROG Zephyrus G14 incelemesi!

Bu durumda, küçük oyun dizüstü bilgisayarları için AMD’nin yeni Ryzen 9 6900HS düşük güçlü/yüksek performanslı CPU’sunu ve aynı düşük güç/yüksek performans katmanını hedefleyen yeni mobil GPU’lar olan AMD Radeon RX 6700S veya RX 6800S‘yi kullanıyor. Pek çok üreticinin yaptığı gibi, ince tasarımın içine sıkışmış işlemcileri soğutmak için buhar odaları ve sıvı metal içeriyor.

Asus ayrıca kapaktaki sevimli ama dikkat çekici animasyon özelliği olan AniMe Matrix LED dizisini de geliştirdi. Yeni bir seçenek, varsayılan 1080p 450 nit 144Hz modeli olmasına rağmen, tam P3 renk gamına sahip 120Hz 1440p sınıfı 500 nit ekran sunar. Daha iyi web kameraları ve güncellenmiş bir komuta merkezi de dahil olmak üzere, ezberden biraz daha fazla yenileme oluşturan diğer rastgele tasarım ince ayarları var.

Asus, hoparlörleri, öncekinden daha iyi ses çıkarması gereken, yukarıya doğru uzanan tweeter’lar ve aşağı doğru konumlandırılan woofer’larla yeniden düzenledi. Daha büyük bir dokunmatik yüzey, daha kolay açılır kapak, tuş kapaklarında daha dayanıklı kaplama ve daha fazla güncelleme.

15 inçlik G15, aynı AMD GPU’larını kullanır, ancak GPU’yu yeni Nvidia GeForce RTX 3080 Ti ile değiştirir. Aynı güncellemelerin birçoğuna da sahip.