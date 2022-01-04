Asus TUF Oyun Bilgisayarlarını CES 2022’de Tanıttı!

Asus, CES 2022’de yeni bütçe oyun dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. Üçlü, şirketin oyun yelpazesinin daha uygun fiyatlı ucuna odaklanan TUF dizüstü bilgisayar serisinin bir parçasını oluşturuyor.

Bunlar arasında TUF Gaming F15 ve F17; TUF Gaming A15 ve A17 ve TUF Dash 15 yer alıyor. Hepsinde yeni özellikler var ve harika bir tasarıma sahipler.

Oyun dizüstü bilgisayarları tam olarak ince tasarımlarıyla tanınmazlar ve Asus’un fiyatı da bir istisna değil; bu nedenle LED süslemeli her şeyden biraz sıkıldıysanız, yenilenen TUF serisini hoş bir mola olarak kabul edebilirsiniz. Üçü de daha geniş gezinme için %26 daha büyük bir izleme dörtgeni ile birlikte geliyor.

Asus TUF Gaming F15 ve F17

Intel’in 12. Nesil Intel Core i7-12700H işlemcisine ve Nvidia RTX 3060 GPU’ya kadar olan yongalar sunan; TUF F15 ve F17 dizüstü bilgisayarlarla başlayalım. Her biri 16 GB’a kadar DDR5 4800 MHz bellek ve 4 TB PCIe 4.0 SSD ile geliyor.

Her iki boyut da 1440p 165Hz ekran veya etkileyici 300Hz sunan; 1080p seçeneği arasında seçim yapmanızı sağlıyor. Bağlantı noktalarına gelince; bir Thunderbolt 4.0 yuvası, bir USB 3.2 Gen 2 Tip-C bağlantı noktası ve bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası var.

Asus TUF Gaming A15 ve A17

A15 ve A17 ise Team Red’e bağlı kalıyor ve AMD’nin; Ryzen 6800H işlemcisi ve Nvidia 3050 Ti GPU ile maksimuma çıkıyor. Aynı 16 GB DDR5 RAM ve 4 TB PCIe 4.0 SSD seçeneklerine ve aynı 144 Hz ve 165 Hz ekran türlerine sahip olacaksınız.

A15 ve A17, Thunderbolt 4.0 ve USB 3.2 Gen 2 yuvalarını bırakıyor. Ayrıca bunun yerine onları iki USB 3.2 Gen 1 Tip-C bağlantı noktası; bir HDMI 2.0b bağlantı noktası ve bir Gigabit Ethernet jakı ile değiştiriyor.

Asus TUF Gaming Dash F15

Üçlü, grubun en yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı olan TUF Dash F15’I de ele alalım. Maksimum çip seçeneklerini; 12. nesil Intel Core i7-12650H CPU ve Nvidia RTX 3070 grafik kartına yükseltirken; 32 GB’a kadar DDR5 4800 MHz RAM ve 4 TB PCIe 4.0 SSD ile donatabilirsiniz.

Thunderbolt 4.0 bağlantı noktası ve 165Hz 1440p ekran veya 300Hz 1080p ekran için seçenekler var. Ayrıca Asus, cihazın ince ve hafif olduğunu söylüyor; ancak bu, 15 inçlik bir oyun dizüstü bilgisayarını tanımladığımızda biraz göreceli olsa gerek. Bu arada tüm cihazlar bu çeyrekte satışa çıkacak.

Bkz: Asus ROG Swift PG42UQ CES 2022’de Tanıtıldı!