Asus ROG Swift PG42UQ CES 2022’de Tanıtıldı!

CES 2022, OLED oyun monitörlerinin yılıdır. Son birkaç yılda çok sayıda OLED ekran vardı, ancak bunlar ya Alienware AW5520QF gibi; bir TV boyutundalar ya da LG’nin UltraFine ekranları gibi daha düşük bir yenileme hızına kilitlenmiş durumdalar.

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Önceki seçeneklerin ortasında buluşan; 42 inçlik bir OLED ekran olan Asus ROG Swift PG42UQ ise rakip tanımıyor. Asus yeni cihazlarıyla adeta yeni bir çağ açıyor.

42 inç, birçok kurulum için büyük, ancak ROG Swift PG42UQ; Aorus FO48U gibi 48 inçlik ekranlardan hala çok daha farklı.

Oyun odaklı bir ekran olarak; HDMI 2.1 bağlantı noktalarından herhangi biri aracılığıyla 4K’da 120Hz yeteneğine sahip. Ve konsollar için otomatik düşük gecikme modu ve değişken yenileme hızı vaat ediyor.

OLED’in film izlemek için ne kadar iyi olduğunu yıllardır biliyoruz; ancak yeni nesil konsollar görüntü teknolojisini oyun dünyasına getirdi.

Artık oyuncular yalnızca OLED’in sunduğu derin kontrastın keyfini çıkarmakla kalmıyor; aynı zamanda görüntüyü yüksek yenileme hızlarında da görebiliyor. ROG Swift PG42UQ, ilk 42 inç OLED oyun ekranı da bu anlamda harikalar yaratıyor.

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