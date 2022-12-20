Asus, Dev Ekrana Sahip Oyun Bilgisayarı İle Geliyor!

Günümüzün en büyük teknoloji devlerinden Asus, 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan CES 2023 etkinliklerinde 18 inç ekrana sahip dizüstü oyuncu bilgisayarını tanıtacak.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber bilgisayarlar oldukça fazla nitelik kazandı. Özellikle dünya çapında gelişen oyun sektörünün ihtiyaçlarını karşılamak için birçok dev marka oyun PC’leri üzerinde oldukça fazla mesai harcamaya başladı. Asus, hem gaming hem de ofis bilgisayarlarda son yıllarda ciddi adımlar attı.

Asus, gaming sektörüne yeni bir özellik katmaya daha hazırlanıyor. Genel olarak bakıldığı zaman oyun için alınan PC’lerde ekranın çok fazla büyük olmadığı görürüz. Bunun başlıca sebebi kullanıcıların harici monitöre sahip olmalarıydı. Ancak Asus, 18 inçlik ekrana sahip olan yeni gaming dizüstü bilgisayarı ile beraber harici ekran ihtiyacına çare bulmaya çalışıyor.

Asus, CES 2023’te yepyeni bir 18 inçlik dizüstü bilgisayarını tanıtmayı planlıyor. Şimdiye kadar 17 inçten daha büyük ekranlı bir laptop üretmeyen marka için yeni oyun bilgisayarı da bir ilki oluşturacak. Büyüyen ekran gövde oranı ise bizlere harika deneyim sunacak. Asus, ekranın büyümesiyle beraber kullanıcıların cihazdan alacağı performansında artacağını söyledi.

Asus’un yeni 18 inçlik dizüstü oyuncu bilgisayarı, 3 Ocak’ta CES fuarında sergilenecek. TSİ 19.00’da başlayacak etkinliklerde, Asus’un yeni 18 inçlik dizüstü bilgisayarı olmak üzere birçok yeni ürünü göreceğiz.

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