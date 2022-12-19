Nvidia Ekran Kartlı Televizyon Geliyor!

Günümüzün en büyük ekran kartı markalarından Nvidia ve Displace güçlerini birleştirerek, ekran kartına sahip Displace TV’leri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber birçok yenilik bizleri karşıladı. Özellikle bilgisayar ve akıllı telefon alanlarında birçok yenilik çıkarken, bizleri bambaşka bir çağa taşıdı. Bu alanlarda gelişmeler yaşanırken, TV alanında pek fazla gelişme olmadı ancak bugün yapılan açıklamaya göre akıllı TV alanında da bizleri güzel günler bekliyor.

Displace, dünya çapında birçok akıllı TV satıyor ve pazarda alanı oldukça büyük. Displace, ünlü teknoloji markası Nvidia ile beraber güçlerini birleştirerek hem akıllı TV hem de PC olarak kullanılacak bir TV üretmeye başlayacağını açıkladı.

Displace TV, şu an için geliştirme aşamasında olan ürün 2023 yılında geliştirilmeye devam edecek. Displace TV, AMD’nin işlemcisi ve Nvidia’nın ekran kartıyla beraber geliyor ve aynı bir bilgisayar gibi kullanılabiliyor.

Displace TV’nin özellikleri bunlar bitmiyor. Bu akıllı TV’nin içerisinde büyük batarya bulunuyor. Displace TV’nin yaptığı açıklama göre bu batarya, akıllı TV’yi 1 aya kadar prize takılamadan çalışabiliyor. Bu da özellikle karavan ile seyahat eden insanları kendisine çekiyor.

Displace, 55 inç boyutundaki ekrandan 4 adet yan yana koyup 110 inçlik dev bir televizyon elde edildiğini söylüyor. Aynı zamanda bu işlem ile birlikte 4K olan ekranları yan yana koyup toplamda 8K bir ekran elde edilmiş oluyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde Wi-Fi 6E desteği bulunuyor. Ocak ayı ile beraber ABD’de satışa çıkacak olan bu akıllı TV, ülkemizde ne zaman ve ne kadar fiyat ile satışa çıkacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor.

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