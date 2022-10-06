Asus ExpertCenter D7 Satışa Çıktı!

Asus’un endüstriyel, perakende ve finans sektörlerindeki şirketleri hedefleyen yeni bir küçük form faktörlü (SFF) bilgisayar tanıtıldı. ExpertCenter D7 (D700SD) olarak bilinen bu bilgisayarın kasası, MIL-STD-810H uyumlu Çelik Elektrodepozisyon Soğuk Ortak (SECC) yöntemi kullanılarak oluşturulmuş.

Asus’a göre ExpertCenter D7, %100 katı hal kapasitörleri kullanan özel olarak tasarlanmış Asus B660 anakartlar kullanılarak uzun ömür vaat ediyor.

Müşteriler, Asus ExpertCenter D7 için Celeron G900’den başlayarak Core i7-12700‘e kadar uzanan çeşitli Intel Alder Lake işlemci seçenekleri arasından seçim yapabilir. Bellek olarak 128 GB’a kadar çift kanallı DDR4-3200 RAM mevcut.

Alder Lake işlemciler bir UHD Graphics 770 ile birlikte gelirken, SFF PC ayrıca çeşitli özel GPU seçenekleriyle donatılabiliyor. Nvidia GeForce GT 730, GeForce GT 1030 veya Nvidia T600, Asus ExpertCenter D7 ile birlikte kullanılabiliyor. Yalnızca T600’de mini DisplayPort’lar aracılığıyla dört adede kadar ekrana bağlanabiliyor.

Çeşitli endüstriyel uygulamaları desteklemek için bir akıllı kart okuyucu, isteğe bağlı bir SD kart okuyucu, isteğe bağlı bir paralel bağlantı noktası ve isteğe bağlı bir seri bağlantı noktası ile birlikte toplam 11 USB bağlantı noktası sağlanıyor. Ek olarak, PC’de bir optik sürücü bulunuyor. EPEAT Silver derecelendirme gereksinimlerini karşılamak için 80 PLUS Platinum veya 80 PLUS Bronze PSU da içeriyor.