Asus ROG Flow Z13 Ayrılabilen Tablet Görücüye Çıktı

Asus, Hindistan’daki oyun merkezli ROG (Republic of Gamers) markasından yeni bir tablet piyasaya sürdü. İlk ayrılabilen 2’si 1 arada oyun tableti olan yeni ROG Flow Z13 bugün görücüye çıktı.

Tanınmış Tayvanlı PC üreticisi, yeni oyun tabletinin yanı sıra; TUF Dash F15 2022 oyun dizüstü bilgisayarı olan başka bir ürününü duyurdu. Başka bir deyişle, marka Hindistan’daki oyun ürün portföyünü genişletiyor.

ROG Flow Z13’ten bahseden şirket, oyun için taşınabilirliğe önem veren yeni bir tasarım felsefesi getirdi. Cihaz, yerleşik bir klavyeye sahip olan kickstand kullanırken kapaklı bir mod ile geliyor. Bu aynı zamanda geleneksel dizüstü bilgisayarlara kıyasla daha iyi soğutma sağlıyor.

Tablet, bir Nvidia GeForce RTX 3050 Ti GPU ile gelen güçlü bir Intel Core i9-12900H işlemciye ev sahipliği yapıyor. Bu tabletin öne çıkan özelliklerinden biri de harici GPU’ları desteklemesi. ROG Flow Z13, kullanıcının oyun gücünü GeForce RTX 3080 ve hatta AMD Radeon RX 6850M XT GPU gibi üst seviye GPU’larla artırmasını sağlayan; XG Mobile harici GPU serisiyle uyumlu.

Ön tarafta ekran, yüzde 85 DCI P3 renk gamına sahip; 4K panel 60Hz panel veya yüzde 100 sRGB ve 120Hz yüksek yenileme hızını destekleyen; FHD panel olmak üzere iki seçenekle görücüye çıkıyor. ROG Flow Z13 ayrıca gerektiğinde güç tasarrufuna yardımcı olabilecek MUX Switch teknolojisi ile birlikte geliyor.

İlginç bir şekilde tablet, sadece 1,1 kilogram ağırlığında. Asus oyun tableti yaklaşık 1,750 dolar fiyat etiketiyle raflarda yerini almaya hazırlanıyor.