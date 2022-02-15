ASUS ROG Magic 14 2022 Tanıtıldı!

Geçen hafta ASUS ROG Magic 16 2022, 12. Nesil Intel Core i7 CPU ve RTX 3060 GPU gibi güçlü dahili bileşenlerle satışa çıktı. Şimdi Asus, yeni ASUS ROG Magic 14 2022‘yi ön siparişe sundu. Magic 16’nın aksine, bu cihaz Ryzen destekli dahili parçalara sahip. 1500 dolar fiyat etiketine sahip bilgisayar, beyaz ve gri renk seçenekleriyle geliyor.

ASUS ROG Magic 14 2022

Yeni ASUS ROG Magic 14, 2560 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip; 14 inçlik bir ekrana sahip. İnce çerçevelerle geliyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızına, 500 nit parlaklığa ve %100 DCI-P3 renk gamına sahip. ROG Magic 14 2021’in %85 ekran gövde oranına kıyasla %95 ekran gövde oranı vaat ediyor.

Cihaz AMD Ryzen R7 6800HS işlemciyle geliyor. 8 çekirdeğe, 16 iş parçacığına ve 4.7 GHz saat hızına sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Bu arada 8GB video belleğe sahip cihaza AMD RX 6700S GPU eşlik ediyor. Dizüstü bilgisayarda 16 GB RAM (8 GB DDR5-4800MHz X 2*) ve 1 TB PCIe 4.0 SSD depolama alanı yer alıyor.

Dizüstü bilgisayar, Dolby Atmos ile çalışan dört hoparlör kurulumuna sahip ve 76WH pil ile çalışıyor. 100W güç dağıtımı hızlı şarj standartlarını ve çoklu bağlantı noktası seçeneklerini destekliyor.

USB 3.2 Gen 2 Tip C x 2, USB 3.2 Gen2 Tip-A x 2, HDMI 2.0, bir MicroSD yuvası ve bir ses jakı var. Dizüstü bilgisayar, 1,7 mm tuş hareket mesafesine sahip ve arkadan aydınlatmalı bir klavye ile birlikte geliyor.

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