Ana SayfaTeknoloji HaberleriAsus ROG Swift 38 inç monitör Computex 2023'te satışa çıktı!

Asus ROG Swift 38 inç monitör Computex 2023’te satışa çıktı!

Bu 38 inç oyun monitörü, gelişmiş hareket netliği için 1 ms tepki süresine (GtG) sahip Hızlı IPS paneli kullanıyor. Görüntü bozulmasını en aza indirmek için hem AMD FreeSync Premium Pro hem de NVIDIA G-SYNC teknolojilerini destekliyor, bu da onu özellikle yüksek kare hızlı oyunlar için kullanışlı hale getiriyor.

Ayşen Sıla

-

0
Okuma Süresi: 2 dk.
12
ROG_Swift_PG38UQ_Asus

Android truva atı “DogeRAT” kişisel ve finansal bilgileri çalıyor

DogeRAT (Uzaktan Erişim Truva Atı) olarak bilinen açık kaynaklı bir Android virüsü, bir AI siber...

Devam eden Computex 2023 etkinliği sırasında Asus, 380Hz’e kadar etkileyici yenileme hızına sahip 1080p çözünürlüğe sahip yeni bir 24 inç IPS ekranı tanıttı. Ek olarak Asus, daha büyük bir ekran seçeneği arayan müşterilere hitap eden ROG Swift PG38UQ monitörünü de tanıttı.

Bu 38 inç oyun monitörü, gelişmiş hareket netliği için 1 ms tepki süresine (GtG) sahip Hızlı IPS paneli kullanıyor. Görüntü bozulmasını en aza indirmek için hem AMD FreeSync Premium Pro hem de NVIDIA G-SYNC teknolojilerini destekliyor, bu da onu özellikle yüksek kare hızlı oyunlar için kullanışlı hale getiriyor.

ROG Swift PG38UQ, 16:9 en boy oranında 3.840 x 2.160 doğal 4K çözünürlüğe sahiptir ve keskin ve ayrıntılı görseller sağlar. 144 Hz’lik en yüksek yenileme hızına sahip bu monitör, DisplayPort 1.4 ile bağlandığında sorunsuz oyun deneyimi sunarak kesintisiz 4K/144 Hz oyun deneyimi sunuyor. Ancak, HDMI 2.1 kullanılırken yenileme hızı 4K’da 120 Hz ile sınırlı.

ROG_Swift_PG38UQ_Asus

Özellikle VESA DisplayHDR 600 sertifikalı ROG Swift PG38UQ, 10 bit görüntü işleme sunuyor ve HDR içeriği görüntülerken 600 nit’lik bir tepe parlaklığa ulaşıyor. DCI-P3 renk alanının %98’ini kaplayarak sürükleyici bir görsel deneyim için canlı ve doğru renkler sunuyor.

ROG Strix XG259QN ile birlikte çıkış yapan ROG Swift PG38UQ’nun 2023’ün 3. çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Asus, ROG Swift PG38UQ fiyatını henüz açıklamadı.

-- Reklam --

Tecno Spark 10 Magic Skin Edition tanıtıldı – özellikleri

Daha bu Nisan ayında, Çinli teknoloji şirketi ve Transsion Holdings firması Tecno, Spark 10 serisi altında üç yeni modeli...
Önceki İçerik
Android truva atı “DogeRAT” kişisel ve finansal bilgileri çalıyor
Sonraki İçerik
Binlerce yemek dağıtım robotu Uber Eats’e katıldı – artık her yerdeler!
Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Captcha verification failed!
Captcha kullanıcı puanı başarısız oldu. lütfen bizimle iletişime geçin!

Copyright @ Cepkolik.com 2021