Asus ROG Swift 38 inç monitör Computex 2023’te satışa çıktı!

Devam eden Computex 2023 etkinliği sırasında Asus, 380Hz’e kadar etkileyici yenileme hızına sahip 1080p çözünürlüğe sahip yeni bir 24 inç IPS ekranı tanıttı. Ek olarak Asus, daha büyük bir ekran seçeneği arayan müşterilere hitap eden ROG Swift PG38UQ monitörünü de tanıttı.

Bu 38 inç oyun monitörü, gelişmiş hareket netliği için 1 ms tepki süresine (GtG) sahip Hızlı IPS paneli kullanıyor. Görüntü bozulmasını en aza indirmek için hem AMD FreeSync Premium Pro hem de NVIDIA G-SYNC teknolojilerini destekliyor, bu da onu özellikle yüksek kare hızlı oyunlar için kullanışlı hale getiriyor.

ROG Swift PG38UQ, 16:9 en boy oranında 3.840 x 2.160 doğal 4K çözünürlüğe sahiptir ve keskin ve ayrıntılı görseller sağlar. 144 Hz’lik en yüksek yenileme hızına sahip bu monitör, DisplayPort 1.4 ile bağlandığında sorunsuz oyun deneyimi sunarak kesintisiz 4K/144 Hz oyun deneyimi sunuyor. Ancak, HDMI 2.1 kullanılırken yenileme hızı 4K’da 120 Hz ile sınırlı.

Özellikle VESA DisplayHDR 600 sertifikalı ROG Swift PG38UQ, 10 bit görüntü işleme sunuyor ve HDR içeriği görüntülerken 600 nit’lik bir tepe parlaklığa ulaşıyor. DCI-P3 renk alanının %98’ini kaplayarak sürükleyici bir görsel deneyim için canlı ve doğru renkler sunuyor.

ROG Strix XG259QN ile birlikte çıkış yapan ROG Swift PG38UQ’nun 2023’ün 3. çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor. Asus, ROG Swift PG38UQ fiyatını henüz açıklamadı.