ASUS ROG Zephyrus Duo 16 Çıktı!

Teknoloji devi ASUS ürettikleri ürünler ile teknoloji hayranlarının ağzını açık bıraktırmakta, geçtiğimiz günlerde ROG Zepyrus Duo 16’yı çıkardıklarını açıkladılar tam bir performans ürünü olan Zephyrus Duo 16 özellikleri ile kullanıcılarının tam beğenisi almış durumda.

ASUS son zamanlarda bilgisayar üretimi konusunda oldukça kendisini geliştirmiş durumda ürettiği ürünlerden neredeyse tam puan alan ASUS son ürünü olan ROG Zephyrus Duo 16 ile karşımızda gelin hep beraber özelliklerini inceleyelim.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16 Teknik Özellikleri

Model: Asus ROG Zephyrus Duo 16 (GX650R-XS97)

Asus ROG Zephyrus Duo 16 (GX650R-XS97) Ekran: 16 inç QHD+ 165Hz (2560×1600), 14 inç (3840×1100)

16 inç QHD+ 165Hz (2560×1600), 14 inç (3840×1100) İşlemci: AMD Ryzen 9 6900HX 3.3GHz (20M önbellek, 4.9GHz maksimum güçlendirme)

AMD Ryzen 9 6900HX 3.3GHz (20M önbellek, 4.9GHz maksimum güçlendirme) Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU, 16GB GDDR6

Nvidia GeForce RTX 3080 Ti Dizüstü Bilgisayar GPU, 16GB GDDR6 Bellek: 16GB DDR5 4.800Mhz

16GB DDR5 4.800Mhz İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Depolama: 1 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

1 x 2TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Web kamerası: 720p HD IR kamera

720p HD IR kamera Bağlantı Noktaları: 1 x microSD kart okuyucu, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm ses jakı, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/DisplayPort desteği, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/DisplayPort desteği ve güç dağıtımı , 1 x Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A

1 x microSD kart okuyucu, 1 x HDMI 2.1, 1 x 3.5mm ses jakı, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/DisplayPort desteği, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C w/DisplayPort desteği ve güç dağıtımı , 1 x Ethernet, 2 x USB 3.2 Gen 2 Tip-A Bağlantı: WiFi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2

WiFi 6E 802.11ax, Bluetooth 5.2 Boyutlar: 13,98 x 10,47 x 0,81 inç (GxDxY)

Tasarımına gelecek olursak siyah dış kısım, kapak üzerinde mavi ve mor bir çizgiyle çapraz olarak yarıya bölünmüş bir şekil vardır. Ekranın altında, soğutma sistemini iyileştirmeye yardımcı olmak için birkaç hava akımı deliği bulunur. Screenpad’in altında yenilenmiş bir klavye ve dijital bir sayısal tuş takımına dönüştürülebilen daha büyük bir dokunmatik yüzey bulunur.

16 inçlik ekran ile, ekranın üst kısmında, Windows hesabınızda oturum açma veya uygulamalarda oturum açma gibi görevlerde yüz tanıma özelliğini kullanmak üzere Windows Hello ile çalışan bir 720P kızılötesi kamera bulunuyor. Güvenlik için oldukça kullanışlı bir özellik.

Harici bir monitör bağlamak için DisplayPort’u destekleyen tek bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası bulunur. Bilgisayarın sol tarafında 3,5 mm kulaklık jakı, microSD kart okuyucu, Power Delivery ve DisplayPort destekli ikinci bir USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktası, standart bir USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası ve şarj bağlantı noktası bulunur. Oldukça geniş bir USB giriş alanı bulunan cihaz kullanıcısına oldukça avantajlar sunmakta.

Son olarak cihazın fiyatına gelecek olursak 4.489 $ ile satışa sunulmuştur.

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