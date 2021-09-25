ASUS ROG Zephyrus G14 2021 İnceleme

Bugünlerde mevcut olan diğer tüm 14 inçlik performans dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte ROG Zephyrus G14, sınıfının potansiyel olarak en dengeli dizüstü bilgisayarı olarak karşımıza çıkıyor. Bu canavarla birlikte mükemmel yapı kalitesi, iyi özellikler ve ergonominin yanı sıra harika bir performans elde ediyorsunuz. Asus’un yeni bilgisayarı ısı derdini de ortadan kaldırmak için harika teknolojiler barındırıyor. Gelin bu bilgisayara birlikte göz atalım.

ASUS ROG Zephyrus G14 2021’in Teknik Özellikleri

Ekran QHD 2560 x 1440 piksel IPS, AdaptiveSync

FHD 1920 x 1080 piksel IPS ile %100 DCI-P3, TL140BDXP01-0 panelli 120 Hz, %100 sRGB ile 144 Hz, AdaptiveSync ile TL140BDXP01-0 panel Ekran Boyutu 14 inç, 16:9 en boy, mat, İşlemci AMD Cezanne, Ryzen 7 5800HS

AMD Cezanne Ryzen 9 5900HS Video AMD Radeon Vega + Nvidia GeForce RTX 3060 Dizüstü Bilgisayar.

6GB (60W, Dyn Boost ile 80W’a kadar)



AMD Radeon Vega + Nvidia GeForce RTX 3050Ti Dizüstü Bilgisayar 4GB (60W, Dyn Boost ile 75W’a kadar) Bellek 32 GB DDR4-3200 (16 GB yerleşik, 1x DIMM, 48 GB’a kadar)

16 GB DDR4-3200 (8 GB yerleşik, 1x DIMM, 40 GB’a kadar) Depolama 1 TB NVMe SSD (1x M.2 PCI x4 yuvası) Bağlantı WiFi 6 (Mediatek MT7921) Bluetooth 5.0 Bağlantı Noktaları DP 1.4 ve şarj (solda)

1x USB-C Gen 2 yalnızca veri (sağda)

HDMI 2.0b

Kulaklık/mikrofon

Kensington Kilidi

2x USB-A 3.2

1x USB-C Gen 2 Pil 76 Wh, 180 W güç adaptörü, 100W’a kadar USB-C şarj Boyut 324 mm x 222 mm x 19,9 mm Ağırlık Anime Matris ekranlı – 1,7 kg

Anime Matris ekransız – 1,64 kg Diğer Özellikler Beyaz arkadan aydınlatmalı klavye,

4x hoparlörler,

Güç düğmesine entegre parmak sensörü

Tasarım

Asus, 2021 Zephryrus G14’ü siyah klavyeli koyu gri bir model ve beyaz bir kapak ve gümüş bir iç ve klavye sunan iki renk seçeneğiyle satışa sundu.

Biz iki renk seçeneğine de bayıldık. Cihazın çok az marka ögesi içermesi de takdire şayandı. Ancak genel olarak daha koyu modeli tercih ediyoruz. Çünkü beyaz ışıklı gümüş klavyelerin ve bunların zayıf kontrast ve okunabilirliklerinin hayranı değiliz.

Tasarıma dönecek olursa, magnezyum alüminyum alaşımları, her iki durumda da, kapakta daha pürüzsüz ve iç kısımda daha pürüzlü bir işlem ile inşa edilmiş. Cihazın dokusu oldukça hoş ve kaliteli bir hava veriyor.

Kapaktan bahsetmişken Asus, G14’e kapakta isteğe bağlı bir Anime Matrix ikincil ekranı, metinleri ve animasyonları geeky bir şekilde görüntüleyebilen bir sürü küçük LED sunuyor. Bu, G14’ü diğer dizüstü bilgisayarlardan ayırıyor.

Bu bir yana, 2021 Zephyrus G14 serisi çok iyi yapılmış hissi veriyor. Özellikle tutulduğunda ve kullanıldığında hiçbir şekilde eğilmiyor veya gıcırdamıyor. Ayrıca klavyede belirgin bir esneklik yok, bu yüzden yapım veya işçilik hakkında hiçbir şikayetimiz yok. Asus bir şekilde bu 14 inçlik seriyi 15/16 inç Zephyrus G15 ve M16 modellerinden daha sağlam yapmayı başarmış.

Asus’un Zephyrus G modellerinde yaptığı genel tasarım seçimini, dizüstü bilgisayarın ana kasasını ekranın altına yerleştirilmiş minik çıkıntıların üzerinde yükselten Ergolift menteşe de gayet iyi. Aslında, dizüstü bilgisayarın altında daha iyi hava akışına izin vermenin ve biraz eğimli bir yazma konumu oluşturmanın mantıklı olduğunu düşünüyoruz ancak bu tasarım, sıcak hava çıkışlarının ekranın hemen altına yerleştirildiği anlamına geliyor.

Bu şekilde, sıcak hava kullanıcıdan uzağa değil ekranın içine itiliyor ve fanlardan algılanan gürültü, ekran tarafından güçlendirilip kulaklara yansıtıldığı için daha standart bir tasarıma göre fazlaydı. Dürüst olmak gerekirse bu genel anlamda baktığımızda çok da büyük bir sorun değil.

2021 G14 serisinin pratikliğine gelince, önceki modele göre hiçbir şey değişmedi. Dizüstü bilgisayar hala masaya iyi sabitlenmiş durumda, ekran hala tek elle ayarlanabiliyor. Asus yine de kenarları ve köşeleri köreltiyor ve bileklerinize batmamaları için matlaştırıyor.

Dizüstü bilgisayarın tamamı kompakt ve hafif, bu nedenle seyahat etmek, okula veya işe gidip gelmek için sağlam bir seçenek. Üstelik rahat kol kısımlarının yanısıra iyi bir hoparlör de sunuyor. Ancak ekran sadece 150 dereceye kadar geri dönüyor ve bu, bilgisayarı kucakta veya dar yerlerde kullanırken sınırlayıcı olabiliyor.

IO’ya gelince, bu, önemli bağlantı noktalarının çoğu ve sol tarafa yerleştirilmiş PSU ve sağda bazı USB’ler ile yanlarda sıralanmış. Arkada hiçbir şey yok ve hala kart okuyucu bulunmuyor. Üstelik HDMI bağlantı noktası hala 2.0b ve iGPU‘ya bağlı, bu nedenle harici bir monitör için doğrudan bir dGPU bağlantısına ihtiyacınız varsa, USB–C bağlantı noktasını kullanmanız gerekecek. Bu da sol tarafta yer alıyor.

Genel olarak, 2021 Zephyrus G14, 2021’de piyasaya sürülen daha yeni 14 inç modellere karşı bile hala rekabetçi bir tasarım sunuyor. Güzel bir şekilde inşa edilmiş ve birçok yönden pratik, ancak 180 dereceye kadar geri dönen bir ekranı tercih ederdik ve sıcak hava çıkışlarını ekranın arkasına, kullanıcıdan uzağa yerleştiren daha geleneksel bir yapıya kıyasla bu ErgoLift tasarımını görmek isterdik. Yine de Asus genel anlamda fiyatına göre sahiden iyi bir tasarım sunuyor.

Klavye ve İzleme Dörtgeni

Asus, 2020 G14’teki girdileri sabit tuttu ve bu nedenle 2021 kasa cihazla ilgili izlenimlerimiz de değişmedi. Bu dizüstü bilgisayar hala en sevdiğimiz türlerden biri; harika bir geri bildirim dengesi, tuş hissi ve sessiz tıklamalar sunuyor.

Düzen, çoğunlukla 2020 modeline benziyor, tam boyutlu bir ana tuş destesi ve sol üstte ekstra bir multimedya tuşu satırı bulunuyor. Yine de bir güncelleme olarak Asus, Home/End ve PgUp/PgDn’yi ok tuşlarını da eklemeyi uygun buldu.

Bu klavye hala RGB aydınlatma sağlamıyor ve yalnızca beyaz ışıklı LED’ler sunuyor. Maksimum ayarda parlaklaşıyorlar ve test ettiğimiz bu birimlerde oldukça tekdüze diyebiliriz. Tuşların altından hala bir miktar ışık sızıyor, ancak bu kötü değil ve fiziksel bir Caps Lock göstergesi olduğunu ve aydınlatmanın tıklama paneli üzerinde hızlıca kaydırılarak etkinleştirilebileceğinden ve geri getirmek için bir tuşa basmayı gerektirmediğinden takdir ediyoruz.

Clickpad camdan oluşuyor ve oldukça küçük, bunun bir sonucu olarak klavyeye geniş alan ayrılmış 14 inçlik bir tasarım diyebiliriz. Bu dizüstü bilgisayarlarla geçirdiğimiz süre boyunca hala mükemmel bir şekilde kullanılabiliyor ve ele alınan hareketler, kaydırmalar ve dokunuşlar mükemmel bir şekilde yapılıyor. Fiziksel tıklamalar da oldukça güzel, pürüzsüz.

Biyometriye gelince, güç düğmesine entegre edilmiş, dizüstü bilgisayarı açmak için bastığınızda parmak izinizi kaydeden ve saklayan bir parmak sensörü bulunuyor. Yine de IR kamera yok.

Ekran

Asus, 2021 Zephyrus G14 için üç ekran seçeneği, temel konfigürasyonlar için 60 Hz yenilemeli bir FHD paneli, 144 Hz yenilemeli orta seviye bir FHD paneli ve daha yüksek kademe konfigürasyonlarında bir QHD 120 Hz paneli sunuyor.

Bu diğer iki panel seçeneğinin ikisi de ilginç ve her ikisini de inceleyerek test ettik. Her ikisi de iyi siyahlar, parlaklık ve kontrast seviyeleri sunuyor, ancak QHD seçeneği %100 DCI-P3 gam kapsamıyla daha zengin renkler görüntülerken, FHD paneli yalnızca %100 sRGB ve yaklaşık %70 DCI-P3‘te kalıyor FHD ekran, parlaklık ve renkler açısından biraz daha tekdüze, ancak genel olarak QHD hala daha güzel görünüyor ve doğru renk çalışması için bariz bir seçim sunuyor.

FHD 144 Hz, 1080p doğal çözünürlüğünde oyun oynamak için tartışmasız daha uygunken, QHD çözünürlüğünü bu 14 inç dizüstü bilgisayarda bulunan donanım türüyle sürdürmek daha zor olacak. Bu panellerin her ikisi de oldukça yavaş, bu nedenle hızlı tempolu aksiyon oyunlarında biraz yavaşlıyor.

Fakat gerek renkler, gerekse performans konusunda geri kalmıyor. Asus, bu fiyat etiketiyle bulabileceğiniz cihazlardan en iyisini sunuyor. Performans demişken, gelin bu canavarın performansını yakın merceğe alalım.

Donanım ve Performans

Burada iki Zephryus G14 modelini inceliyoruz:

-Asus ROG Zephyrus G14 GA401QM – AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T işlemci, çift kanalda 32 GB DDR4-3200 bellek, 1 TB orta seviye SSD depolama ve 6 GB vRAM’li Nvidia RTX 3060 Dizüstü Bilgisayar.

-Asus ROG Zephyrus G14 GA401QE – AMD Ryzen 7 5700HS 8C/16T işlemci, çift kanalda 16 GB DDR4-3200 bellek, 512 GB orta seviye SSD depolama ve 4 GB vRAM’li Nvidia RTX 3050Ti Dizüstü Bilgisayar.

Her ikisi de perakende birimler ve Ağustos 2021’in ortalarından itibaren mevcut olan son yazılımlarla çalışıyor (GA401QM’de BIOS 408 ve GA401QE’de BIOS 406, Armory Crate 3.3.7.0, GeForce 471.76 sürücüleri).

Bu 2021 Asus ROG Zephyrus G14 serisi, 2021 ortalarından itibaren mevcut olan en yeni AMD Ryzen HS ve Nvidia RTX 3000 donanımı üzerine inşa edilmiş. HS platformu, güç açısından daha verimli Ryzen Cezanne işlemciler sunuyor ve hem Ryzen 7 hem de Ryzen 9 için marjinal olarak daha hızlı saatlere sahip 8C/16T olarak belirtiliyor. Bu uygulamada, güç ayarları Ryzen 7 ile aynı. Aynı profillerde 9 model ve bu ikisi arasındaki performans farkını daha da daraltıyor.

RAM kısmen yükseltilmiş, yalnızca 3060 modelinde yerleşik 16 Gb ve diğerlerinde yerleşik 8 GB kapasite bulunuyor. Bu nedenle, dizüstü bilgisayarınızda 32 GB çift kanallı belleğe ihtiyacınız varsa, bu yalnızca 3060 dGPU ile üst G14 yapılandırmasında mümkün.

Depolama için Asus, orta sınıf PCIe x4 SK Hynix sürücülerle birlikte geliyor ve içeride tek bir M.2 yuvası sunuyor, bu nedenle daha fazla depolama alanına ihtiyacınız varsa, varsayılan olarak kurulu gelen sürücüyü yükseltmeniz gerekiyor.

GPU’lara gelince, G14 serisi, Nvidia GeForce RTX 3060 ve 3050Ti grafik işlemcilerin Max-Q modelleri (ve ayrıca bazı alt uç 3050 ve 1650 konfigürasyonları) üzerine inşa edilmiş ve taban TGP’si 60W ve 80/’e kadar. Desteklenen başlıklarda ve uygulamalarda Dynamic Boost 2.0 ile 75W yer alıyor.

Bileşenlere ulaşmak oldukça kolay, sadece arka paneli açmanız ve birkaç Philips vidayla yerinde tutmanız yeterli. Farklı boyutlarda olduklarına dikkat edin. İçeride SSD ve RAM yuvası, termal modül, 76W ve ses sistemini bulunuyorHer şey sıkı bir şekilde paketlenmiş ve sınırlı alandan iyi bir şekilde yararlanılmış.

Yazılım, Silent, Performans, Turbo ve Manual profilleri ile bir Asus dizüstü bilgisayar için standart. Sessiz günlük kullanım için ideal ve bu durumda fanlar CPU/GPU 50 derecenin üzerinde çalışmadığı sürece boşta kalıyor.

Performans, çoklu görev için tüm işlemlerin anahtarı ve Turbo, oyun ve performans yükleri için belirtililiyor, ekstra CPU gücü sağlıyor ve GPU’yu (+100 MHz Çekirdek/+120 MHz Bellek) üst düzeye çıkartıyor.

Performans Testleri ve Kıyaslamalar

Cinebench R15 testini bir döngüde 15+ kez, her çalıştırma arasında 1-2 saniye gecikmeyle çalıştırarak CPU’yu test ederek başlıyoruz.

Ryzen işlemciler, Ryzen 9’da biraz daha yüksek saat ve sıcaklıklarla, her iki dizüstü bilgisayarda Turbo ayarında 65+W sürekli güçte sabitleniyor. Ryzen 9 ayrıca Ryzen 7’den ~%5 daha yüksek puan alıyor. Fanlar yaklaşık 46’da dönüyor. Her iki durumda da baş seviyesinde -47 dB. Sağlam sonuçlar elde ediyor.

Performans profiline geçiş, işlemcilerin birkaç döngü için yaklaşık 65W’da çalışmasına ve ardından kademeli olarak 45W güçte dengelenmesine olanak tanıyor. Bu durumda fanlar 42+ dB’de dönüyor, yine de iyi sıcaklıklar ve puanlar sunuyor.

Sessiz modunda işlemcilerin her ikisi de ~25W’ta, zar zor duyulabilen fanlarla (<35 dB) ve düşük sıcaklıklarda çalışıyor. Puanlar, sınırlı güce rağmen sistemlerin Turbo’da yaptıklarının kabaca %75’i olarak karşımıza çıkıyor.

Son olarak, CPU’lar, Performans profilinde pille yaklaşık 35 W’ta çalışıyor ve fanlar her birkaç dakikada bir 30 ila 42 dB arasında salınım yapıyor. CPU performansı pil üzerinde mükemmel, Turbo puanlarının %85’inden fazla.

Oyun Performansı – RTX 3060 ile G14 GA401QM

Bunların dışında, Ryzen 9 + 32 GB + RTX 3060 konfigürasyonunda yeni başlayanlar için bazı oyunlara bakalım ve ayrıca 3050Ti modeline de değineceğiz.

Performans kaybını belgelemek için Turbo, Performans ve Sessiz profillerinde, hem FHD hem de QHD çözünürlüklerinde, hem dizüstü bilgisayarın dahili ekranında hem de DP aracılığıyla bağlanan harici bir monitörde birkaç DX11, DX12 ve Vulkan başlığı çalıştırdık. Fısıltı Modu, Sessiz modda GeForce Experience’ta etkinleştiriliyor.

Öncelikle, bu Ryzen 9 + 3060 G14 yapılandırması Cyberpunk ve Metro Exodus hariç çoğu oyunda 60+ fps ile sağlam FHD oyun sonuçları sunuyor. QHD oyun, eski oyunlarda da bir seçenek, ancak son lansmanlar için grafik ayarlarını Yüksek veya Orta olarak ayarlamanız gerekiyor. 60-80W 3060, QHD çözünürlükte ancak bu kadarını yapabiliyor. Testlerimizde FHD’de 40-60 ve QHD’de 30-45 kare hızlarıyla RT oyunları için de ideal değil.

Performansta hafif bir artış elde etmek, Optimus’u atlamak ve ekranı doğrudan Nvidia GPU’ya bağlamak için dizüstü bilgisayarı USB-C aracılığıyla harici bir ekrana bağlayabilirsiniz. Halihazırda yüksek kare hızlarında çalışan, ancak maksimum ayrıntılarda AAA oyunlarında pek fazla olmayan hızlı aksiyon oyunlarında biraz kazanıyorsyjuz. Yine de, harici bir monitörde oynamak, kare hızlarındaki %5-15 artışın fark yaratabileceği QHD oyun deneyimine de yardımcı olacak.

Oyun Performansı – RTX 3050Ti ile G14 GA401QE

Ve işte orta sınıf R7 + 16 GB RAM + 3050 Ti modelinde oyunların nasıl olduğunu ele alıyoru,. Ekranın doğal çözünürlüğü olduğu için burada yalnızca FHD sonuçlarına baktık.

Bu 3050Ti yapılandırması, bu test edilen başlıklarda varsayılan 3060 modelinin yalnızca %12-18’i dahilinde ve Red Dead 2 göze çarpan bir istisna. Tabii ki, RTX’e değil, yalnızca rasterleştirme oyunlarına bakıyoruz; Yukarıda bahsedildiği gibi, Ray Tracing, herhangi bir üst seviye Nvidia işlemciyle karşılaştırıldığında 3050Ti’de kullanılamaz. 3060 modelindeki oyun deneyimi, CPU’nun gücünü sınırlıyor bu da iki model arasında daha büyük bir farka yol açıyor.

Sonuç olarak, çoğu başlıkta FHD çözünürlükte ve Maksimum grafik ayrıntılarında 60+ fps ile sağlam sonuçlara bakıyoruz. Zorlu 2021 oyunlarından bazılarında kesinlikle bu ayrıntıları azaltmanız gerekecek, ancak yine de bu yapılandırma FHD oyunları için oldukça rekabetçi.

Ayrıca, Optimus’a rağmen, 3060 konfigürasyonunda olduğu gibi, bu dizüstü bilgisayarda dahili ekranda ve harici monitörde oyun oynama arasındaki performans farkı küçük.

Gürültü, Isı, Bağlantı, Hoparlör ve Diğerleri

ROG Zephyrus G14, iki fan (toz egzoz kanallı) ve birkaç ısı borusu ile karmaşık bir termal modül alır. Çözüm, 3050Ti ve 3060 modelleri arasında aynıdır, ancak 2020 G14’lerden biraz güncellenmiştir.

Hava üstten, klavyeden ve alttan emilir ve önceki bölümde açıklandığı gibi arka kenar ve yanlardaki kesiklerden dışarı itilir. Bu, Asus, hava akışını panele değil yanlara doğru yönlendirmek için bir tasarım ayarı uygulamış olsa bile, sıcak havanın çoğunun ekrana üflendiği anlamına gelir. Termal okumaların gösterdiği gibi, bu ince ayar pek yardımcı olmuyor.

Bu G14’teki bileşenler, özellikle biraz daha yüksek güçlü 3060 yapılandırmalarında, karmaşık yüklerde ve oyunlarda sıcak çalışır. Ancak bu sonuçlar, Dynamic Boost 2.0 ile ne kadar iyi ölçeklendiklerine bağlı olarak farklı iş yükleri ve oyunlar arasında farklılık gösterir. İdeal olarak, sistem gücü CPU’dan GPU’ya yönlendirir ve bu olduğunda, termal profil iki bileşen arasında daha iyi dengelenir. Öte yandan, CPU’nun birleşik yüklerde 25+ W’da çalışmasına izin verildiğinde, bu ısınmasına neden olur ve ayrıca ısıyı GPU’ya yayarak yüksek sıcaklıklara yol açar ve performansı termal olarak sınırlıyor.

Fanlar, Turbo’da 47+ dB, Performansta 42+ dB ve Sessiz’de 37-38 dB’de, mevcut profillerde zorlu yüklerle ortalama olarak yüksek sesle çalışıyor. Aynı zamanda, bu 2021 Zephyrus G14’ler, Sessiz profilde günlük çoklu görev ve hafif kullanım ile sessizce çalışıyor, fanlar temel kullanımda boşta kalır ve dizüstü bilgisayar prize takılıyken çoklu görev ile zar zor duyulabiliyor <35 dB seviyelerine yükseliyor.

Dış kasa sıcaklıkları günlük kullanımda normal. 3050Ti modelinde, klavyenin etrafındaki ve arkadaki en sıcak kısımlardaki düşük ila 30’ların ortaları arasındaki sıcaklıklara bakıyoruz. Dizüstü bilgisayarın günlük kullanımda pasif olarak soğutulduğu düşünülürse fena değil. 3060 modeli, testlerimizde düşük ila 40’ların ortalarına kadar daha sıcak çalıştı.

Oyunlarda, sistem hem yukarıdan hem de aşağıdan havayı çektiği için fanın hemen yanındaki alanların serin kaldığını fark edeceksiniz. Bu, mevcut tüm güç profillerinde yüksek 30’lardan düşük 40’lara kadar WASD ve ok bölgeleri çevresinde hoş sıcaklıklara izin veriyor. CPU ve GPU’nun yerleştirildiği dizüstü bilgisayarın ortası, yüksek 40’ta daha yüksek sıcaklıklara ulaşıyor, ancak bunlar 14 inçlik performans dizüstü bilgisayarı için sorun değil.

Daha önce de belirtildiği gibi, bu tasarımla sıcak hava ekranın alt kısmına üfleniyor. Bu, radyatörlerin yakınındaki en sıcak bölgelerde alt çerçevenin yüksek 40’larda 50’lerin ortalarına kadar sıcaklıklara ulaşmasına neden oluyor, ancak ısının çoğu emildiğinden bu daha kalın alt kısım için panelin kendisi 40’lara kadar daha soğuk çalışıyor. Hala bu tasarımın hayranı değiliz, ancak ekran aşırı ısınmadığı sürece sorun olmaz, ki burada durum böyle değil gibi görünüyor. Ancak, bu dizüstü bilgisayarları kontrollü bir ortamda 24C’de test ettiğimizi ve bu sıcaklıkların daha sıcak bir ortamda daha yüksek olacağını belirtelim.

Bağlantı için, bu dizüstü bilgisayarlarda Mediatek işlemci aracılığıyla Wireless 6 ve Bluetooth 5 var. Örneklerimiz WiFi üzerinde hem yönlendiricinin yakınında hem de 30’dan fazla fitte arada engellerle iyi performans gösterdi, ancak MediaTek işlemciler bazı Intel işlemciler kadar hızlı değil.

Ses sistemi, tüm 2021 G14 konfigürasyonlarında 4 hoparlör içeriyor, altta iki woofer ve kol dayanağının solunda ve sağındaki ızgaralardan ateşlenen 2 tweeter bulunuyor. Burada hacimler veya kalite hakkında herhangi bir şikayetimiz yok. 3.5mm jaktan çıkan ses hakkında da oldukça iyi bir deneyim elde ettik.

Pil Ömrü

2021 ROG Zephyrus G14 modellerinin içinde 14 inçlik bir kasa için uygun boyutta 76Wh pil bulunuyor. Pil ömrü açısından R7 + 3050Ti + FHD ekran inceleme ünitemizde ekran parlaklığı yaklaşık 120 nit (~60 parlaklık) olarak ayarlandı.

QHD ekran, video akışı gibi düşük güç yüklerinde pil ömrüne hafif bir zarar veriyor, ancak farklar, günlük çoklu görev ve ikisi arasındaki tarayıcı ile ortadan kalkıyor. Yine de çoğunlukla FHD ekranlı modellerde biraz daha uzun çalışma süreleri elde edeceksiniz. Sistem, pille çalışırken ve her iki modelde de iGPU’dayken ekranı otomatik olarak 60Hz’e geçiriyor ve AMD platformu, hafif yüklerle oldukça verimli olduğunu kanıtlıyor.

Her iki ROG Zephyrus G14 konfigürasyonu, kompakt ve hafif 180W şarj aletleriyle birlikte geliyor. Pil, ilk yarım saat hızlı şarj ile yaklaşık 2 saatte doluyor ve 100W’a kadar USB-C şarjı da desteklenir. USB-C şarj cihazı dahil değil.

Kararımız

Zephyrus G14, zorlu yükleri ve oyunları yetkin bir şekilde kaldırabilen piyasadaki tek kompakt dizüstü bilgisayar olarak sınıfında benzersiz olsa da, Razer Blade 14, Acer Predator Triton 300 SE gibi cihazlarla 2021 ortalarından itibaren bu durum değişti. Özellikle 15 inçlik bir bilgisayar istiyorsanız Asus Zephyrus G15’i de satın alabilirsiniz. Fakat 14 inç segmentindeki en iyi fiyat performans ürününden bahsediyoruz. Cihazda performans son derece tatmin edici, ses çıkışları iyi ve oldukça net. Sadece biraz ısınma konusunda şikayetimiz olsa da Zephyrus G14, son derece muhteşem bir cihaz. Gerek tasarımı, gerekse pil ömrüyle piyasadaki rakiplerine adeta caka satıyor. Bu cihazı gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

Artıları (+)

-Birinci sınıf yapı kalitesi ve malzemeleri, iki renk seçeneği

-İyi IPS ekran seçenekleri

-Mükemmel bağlantı noktaları

-Bu form faktörü için sağlam performans

-76Wh pil ve verimli uygulama

-Güçlü hoparlör

-Özellikle FHD ekran modelleri için uygun fiyat

Eksileri (-)

-Gümüş/beyaz modelde zayıf klavye okunabilirliği

-Tüm ekran seçeneklerinde yavaş yanıt süreleri

-Oyunlarda, özellikle 3060 modelinde yüksek CPU/GPU sıcaklıkları

-Bu tasarımla ekrana üflenen sıcak hava

-Kamera yok