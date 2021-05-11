Asus ROG Zephyrus S17 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus bugün, yeni nesil Intel Core 11. nesil işlemcileri ve RTX 30 Serisi GPU’ları birleştiren yeni ROG Zephyrus S17, ROG Zephyrus M16 ve TUF Gaming F15 ve F17 dizüstü bilgisayarları duyurdu. Bu bilgisayarlar yeni kasa ile harika oyun deneyimleri yaratmak için gerekli özellikleri bir araya getiriyor. Konforu artırmak için tasarlanan cihazlar, uzun süreli performans sağlıyor. Bu yazımızda Zephyrus S17‘yi ele alacağız.

Asus ROG Zephyrus S17

Bu yeni bilgisayarak, mekanik bir optik klavyeye sahip, üstün soğutma sağlayan ve her duruma uygun ince, şık bir kasada oyun performansı ve daha fazlasını sunan birinci sınıf bir dizüstü oyun bilgisayarı olarak satışa sunuldu.

90W’a kadar güç kullanabilen yeni 11. Nesil Intel Core i9-11900H işlemci, Dynamic Boost ile 140W’da öne çıkan NVIDIA GeForce RTX 3080 dizüstü bilgisayarla birlikte birinci sınıf performans sunuyor. ROG Akıllı Soğutma teknolojileriyle geliştirilmiş bu bileşenler, oyun ve içerik oluşturma için eşsiz bir platform sağlıyor.

Zephyrus S17’nin klavyesi 5 derecelik açıya yükseliyor yazma konforunu artırıyor ve yeni Arc Flow fanları ile yenilikçi AAS Plus soğutma sisteminin dizüstü bilgisayara sessizce soğuk hava çekmesini sağlayan geniş havalandırma delikleri açıyor. CPU’daki sıvı metal termal bileşik ile bu geliştirmeler, kullanıcıların ince, sessiz, dokunulabilecek kadar soğuk bir makinede güçlü bilgi işlemin keyfini çıkarmasına olanak tanıyor.

17 inç geniş ekran, iki panel seçeneğiyle sürükleyici bir deneyim sunuyor. Yani daha yüksek fps için Gelişmiş Optimus ve G-SYNC özellikli bir WQHD ekran veya artırılmış ayrıntı ve Adaptive-Sync ile 4K seçeneği sağlıyor. Her iki seçenek de yüksek yenileme hızları, parlak renkler ve geniş renk doğruluğu vaat ediyor. Güç iptali özelliğine sahip çift woofer’lı güçlü altı hoparlörlü sistem, hi-fi ses deneyimine sahip olmanız için elinden geleni yapıyor.

Zephyrus S17’de bulunan cesur yeni tasarım, 20 mm’den daha ince bir kasada güçlü işlemciyi, sessiz akustiği ve düşük sıcaklıkları dengeliyor. Kapak kaldırıldığında, klavye 5 derecelik bir açıya yükseliyor ve gelen hava akışını yüzde 25 oranında artıran geniş havalandırma alanı oluşturuyor.

ROG’un yenilikçi AAS Plus teknolojisinin bu benzersiz uygulaması, bu süper ince sisteme büyük boyutlu soğutma ve performans sağlıyor. Klavyeyi kaldırmak aynı zamanda yüzey sıcaklığını düşürerek kullanıcının parmaklarını daha soğuk tutuyor. Bu cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.