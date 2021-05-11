Asus ROG Zephyrus M16 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Asus bugün, yeni nesil Intel Core 11. nesil işlemcileri ve RTX 30 Serisi GPU’ları birleştiren yeni ROG Zephyrus S17, ROG Zephyrus M16 ve TUF Gaming F15 ve F17 dizüstü bilgisayarları duyurdu. Bu bilgisayarlar yeni kasa ile harika oyun deneyimleri yaratmak için gerekli özellikleri bir araya getiriyor. Konforu artırmak ve uzun süreli performans sağlıyor. Bu yazımızda ROG Zephyrus M16’yı masaya yatırıyoruz.

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Asus ROG Zephyrus M16

Bugün ayrıca, 16 inçlik bir ekrana sahip bir oyun dizüstü bilgisayarı ve 15 inçlik bir dizüstü bilgisayarın fiziksel boyutundaki ultra ince bir kasa içinde Intel Core i9-11900H’ye kadar güçlü yeni bir işlemci olan yeni Zephyrus M16’yı da satışa sundu.

Cihaz, akıcı ve son derece ayrıntılı oyun görselleri için 16 inçlik ekran, yüksek WQHD çözünürlüğü 165 Hz yenileme hızı, 3 ms yanıt süresi ve Adaptive-Sync ile birleştiriyor. Daha yüksek 16:10 en boy oranı, Pantone onaylı renkler, sinema kalitesindeki DCI-P3 renk gamının yüzde 100’ü ve Dolby Vision desteği sayesinde içerik oluşturmaya da hazır olduğunu ekleyelim.

Daha yüksek 16:10 en boy oranı, menüler, şeritler ve araç çubukları için ek alan sağlayarak kullanıcıların ekrana daha fazlasını sığdırmasına olanak tanıyor. Web taramasını, içerik oluşturmayı iyileştiriyor ve oyun içi bilgiler için daha fazla yer açıyor.

En yeni 11. Nesil Intel Core işlemciler, yüksek hızda oyun oynamaya ve yüksek performanslı içerik oluşturmaya olanak tanıyor. GeForce RTX 3070‘e kadar dizüstü bilgisayar GPU, en yeni oyunlarda yüksek fps ve Ray Trace teknolojileri sunarken, ROG Akıllı Soğutma, M16’yı kullanıcının parmaklarının altında serin tutuyor ve yüksek CPU ve GPU performansı sağlıyor.

İki adet woofer içeren altı hoparlörlü sistem, Dolby Atmos teknolojisi ile geliştirilmiş net, derin ses üretiyor. 3D mikrofon, her ortamda net ses yakalıyor ve Çift Yönlü Yapay Zeka Gürültü Engelleme teknolojisi, tüm arka plan gürültüsünü akıllı bir şekilde ortadan kaldırıyor.

Zephyrus M16, yalnızca 19,9 mm kalınlığında ve 1,9 kg ağırlığında ince ve hafif gövdesiyle gerçek taşınabilirlik için yaratılmış. Kapalı Siyah renk tonu ve CNC ile frezelenmiş deliklerden görülebilen şık prizmatik bir film ile, aynı zamanda her ortamda muhteşem ve profesyonel bir görünüm sunuyor. Cihazın fiyatı henüz açıklanmadı.