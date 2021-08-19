ASUS ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition Tanıtıldı!

ASUS, ROG Zephyrus G14 oyun dizüstü bilgisayarının yeni bir özel modelini piyasaya sürdü. ASUS ROG Zephyrus G14 Alan Walker Special Edition, ASUS ve ünlü sanatçı Alan Walker arasındaki ortaklığın sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Oyun dizüstü bilgisayarı, dizüstü bilgisayarın genel estetik çekiciliğini geliştirmek için çeşitli renklerin benzersiz bir karışımına sahip özel bir tasarım sunuyor. Alan Walker’ın imzası ROG logosunun yanında yer alıyor. Kapaklar boyunca tasarımda iki kumaş kemer bulunuyor. Bunlardan biri Matrix LED ışıklarıyla kusursuz bir şekilde uyum sağlayan yansıtıcı metinler kullanıyor.

Oyun dizüstü bilgisayarının benzersiz akrilik ambalajında ​​ayrıca müzik örnekleyici ve remiks kiti olarak işlev görebilen kapasitif pedler bulunuyor. Mekanizma ayrıca Alan Walker’ın 18 adede kadar ses efektini ve animasyonunu içeriyor. Ayrıca özel bir animasyonu ve Alan Walker duvar kağıdı da var.

Oyun dizüstü bilgisayarı, 4 GB RAM ve 1 TB’a kadar SSD ile bir AMD Ryzen R9 işlemci tarafından destekleniyor. Adaptive Sync ile Pantone onaylı ekran ile 120Hz yenileme hızına sahip 14 inç QHD ekrana sahip. Dizüstü bilgisayar, Smart AMP teknolojisine sahip iki adet 2,5W hoparlör, iki adet 0,7W tweeter ve bir Array mikrofon ile güçlü bir ses çıkışı sunuyor.

Bağlantı açısından ASUS ROG Zephyrus G14, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6’yı destekliyor ve USB’den HDMI’ya çeşitli giriş bağlantı noktaları ve bir kulaklık jakı sunuyor.