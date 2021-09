Asus Yepyeni Bilgisayarlarını Görücüye Çıkardı!

ASUS, “Create the Uncreated” ismiyle gerçekleştidiği lansmanla yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Zenbook, Vivobook ve Expertbook serilerine ait 6 yeni modelin ortak özelliği, sahip oldukları üstün ekran teknolojisi sunan OLED panelleri sayesinde daha canlı, net ve gerçeğe yakın görüntüler sunması. Kullanıcı talepleri doğrultusunda dizayn edilen modeller, yenilikçi özellikleriyle yaratıcı iş süreçlerini de geliştirmeyi hedefliyor.

ASUS, “Create the Uncreated” sloganıyla gerçekleştirdiği lansmanda Zenbook, Vivobook ve Expertbook serilerine ait OLED ekranlı yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. Son teknolojilerle donatılmış yeni ASUS bilgisayarlar; yaratıcı içerik üretmede henüz yolun başında olanlar ve oyuncular için Vivobook Pro 14X/16X OLED ve Pro 14/15 OLED, ultra taşınabilirlik ve esneklik arayanlar için Zenbook 14X OLED ve 14 Flip OLED, kurumsal süreçlerde üst düzeyde netlik isteyen çalışanlar için Expertbook B5 OLED ve B5 Flip OLED modellerinden oluşuyor.

OLED panelleriyle geliştirilen Vivobook ve Zenbook serisine ait yeni modeller, yaratıcı işlerle ilgilenenlerin ihtiyaçlarına eksiksiz cevap veren özelliklerle donatılırken; kurumsal firmalara hitap eden BUSINESS serisinin son üyeleri Expertbook B5 OLED ve Expertbook B5 Flip OLED ise, iş dünyasında verimliliği üst seviyeye taşıyacak özelliklere sahip.

Dünyanın İlk VESA Ekran HDR 600 Sertifikasına Sahip OLED Ekranlı Bilgisayarı

ASUS’un Vivobook Pro serisi, dünyanın ilk VESA Ekran HDR 600 sertifikasına sahip OLED panelli dizüstü bilgisayar modellerini içermesiyle dikkat çekiyor. Yeni Vivobook Pro 14X/16X OLED, 14 inç ve 16 inç NanoEdge 4K OLED ekranları, AMD Ryzen 5000 H ve Intel Core i7 serisi mobil işlemcileri, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti grafikleriyle kullanıcılarına, en yaratıcı hayallerini dahi tasarıma dökebilecek bir dizi yenilik sunuyor. 96 Wh’a kadar yüksek kapasiteli pil ve çift fanlı soğutma özelliğine sahip ASUS’lar, kullanıcılarına kesintisiz ve konforlu bir çalışma imkanı veriyor. Vivobook Pro 14X/16X OLED; eloksal metal 0° siyah ve zigzag kaplamalı meteor beyazı renk seçenekleriyle, yüksek performansın yanında şık bir tasarım arayışında olanların da beklentilerine cevap veriyor.

Vivobook Pro 14/15 OLED

Modern ve benzersiz bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çeken Vivobook Pro 14/15 OLED, dingin mavi ve soğuk gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. Vivobook Pro 14/15 OLED, 14-inç ve 15-inç NanoEdge 2.8K/FHD OLED ekranları, Harman Kardon sertifikalı bluetooth hoparlörüyle kullanıcılarına içerik üretirken veya oyun oynarken mümkün olan en gerçekçi deneyimi yaşatıyor. En yeni AMD Ryzen 5000 H serisi ve Intel Core i7 mobil işlemciler, NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartı, çift fanlı soğutma sistemi ve ultra hızlı WiFi 6 özellikleriyle öne çıkan ultra şık Vivobook Pro 14/15 OLED, kullanıcılarına yaratıcılıklarını en uç seviyede ortaya koyma olanağı sağlıyor.

Zenbook Pro Duo 15 OLED

4K OLED HDR NanoEdge dokunmatik ekranının yanı sıra eğilebilir 14 inç ikinci bir dokunmatik ekranı bulunan Zenbook Pro Duo 15 OLED (UX582), çoklu görevlerin üstesinden sorunsuzca gelmek için tasarlandı. ScreenPad™ Plus özelliği de bulunan 15.6-inç cihaz, ScreenPad Plus üzerindeki geliştirilmiş ScreenXpert 2 yazılımı, yaratıcı iş akışlarında devrim yapmayı vaat eden ASUS Kontrol Paneli uygulaması dahil olmak üzere pek çok güçlü yeni özellikler barındırıyor. Zenbook Pro Duo 15 OLED, Intel Core i9 işlemcisi ve NVIDIA GeForce RTX 3070 grafikleriyle yaratım süreçlerinde üst düzey performans sunarak en karmaşık süreçleri bile kolaylaştırıyor.

Expertbook B5 OLED ve Expertbook B5 Flip OLED

İş dünyası için geliştirilen Expertbook serisinin son üyeleri; ASUS Expertbook B5 OLED ve çok yönlü Expertbook B5 Flip OLED, kurumsal ihtiyaçlara eksiksiz cevap verebilmek için tasarlandı. Expertbook B5 Flip OLED, 360° döndürülebilir tasarımıyla en üst düzeyde esneklik ve konfor sağlarken, her iki cihaz da minimalist kasalarıyla hafifliğin sınırlarını zorluyor. Bu dizüstü bilgisayarlar, yarı yolda bırakmayan bataryasıyla, en yoğun iş seyahatlerinde bile iş verimliliğini artıran ileri bir teknolojiyle donatıldı. Ve her iki cihaz da 11. Nesil Intel Core işlemci, Ai gürültü önleme, çift-SSD RAID desteği, ASUS NumberPad 2.0 ve her ortamda çarpıcı görseller sunan OLED paneline sahip. Aynı zamanda gömme parmak izi sensörü ve TPM 2.0 çip dahil olmak üzere iş verilerini korumaya yönelik özellikleri bulunan Expertbook bilgisayarlar, güvenlik endişelerine de son veriyor.