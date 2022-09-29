Günümüzde oyun dünyası oldukça kendini geliştiren bir sektör olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle profesyonel oyuncular ekipmanları konusunda çok dikkat eder oldu. Aslında profesyonel olmayan oyuncular bile oyunlardan tam bir şekilde verim almak için aldığı ekipmanların performansına dikkat ediyor bu yazımızda bugün teknoloji devlerinden biri olan Asus yeni çıkardığı monitörü Asus VG279Q teknik özelliklerinden bahsedeceğiz.

Asus VG279Q özelliklerine bakacak olursak orta üst sınıfına hitap eden bir oyuncu monitörü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle oyuncular için tasarlanan bu monitör önceden gelen şikayetler üzerine dikkatli bir biçimde üzerinde çalışılmış bir ürün olarak değerlendiriliyor.

Tasarımına bakıldığında hem yatay hem de pivot, yani dikey pozisyonda kullanma imkanına sahipsiniz. Bu cihazı DVI-D, HDMI veya DisplayPort üzerinden görüntü aktarabilirsiniz.

27 inç boyutunda olan Asus VG279Q, görüntü kalitesi olarak oldukça yüksek bir performans sergiliyor. Full HD IPS LCD bir panel kullanmakta. Ekran tazeleme hızı ise 144 Hz olan cihazın tepki süresi yalnızca 1 ms olarak belirlendi. Parlaklık tarafında ise 400 nit seviyesine kadar çıkabilmekte. 178 derecelik görüş açısı, 4 W stereo hoparlörü ve 40 W güç tüketimi oldukça başarılı bir ürün olarak karşımıza çıkıyorç

Asus VG279Q Teknik Özellikleri

Ekran boyutu: 27 İnç / 68.6 cm

Ekran çözünürlüğü: 1920×1080 piksel

Piksel yoğunluğu: 82 PPI

Görüş açısı: 178 derece

Ekran yenileme hızı: 144 Hz

Panel türü: IPS LCD

Tepki süresi: 1 ms

En yüksek parlaklık: 400 nit

Boyutlar: 619 mm x 363 mm x 50 mm

Ağırlık: 3.2 kg

Hoparlör: 4 W stereo

Güç tüketimi: 40 W

Bağlantılar: HDMI, DisplayPort, DVI-D, Kensington kilidi, 3.5 mm jak girişi

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