Dell XPS 13 9315 Bilgisayar Satışa Çıktı!

Dell, Hindistan’da yeni bir 2’si 1 arada dizüstü bilgisayarı piyasaya sürdü. XPS 13 9315 olarak adlandırılıyor. Cihaz, amiral gemisi bir teklif ve güçlü özellikler içeriyor. Hem iş hem de günlük ihtiyaçları kolayca göğüsleyen Dell’in yeni bilgisayarına bir göz atalım.

Dell XPS 13 9315

Dell XPS 13 9315, 3K çözünürlük, yüzde 100 sRGB renk gamı ​​ve 500 nit parlaklık sunan 13 inçlik bir ekrana sahip. Ayrıca dokunma işlevini destekliyor ve 4.096 noktalı basınç duyarlılığına sahip bir stylus kalemle uyumlu. İkincisi, dizüstü bilgisayarın kenarına manyetik olarak takılabiliyor ve şarj edilebiliyor. Ayrıca, kullanıcı kalemi kaybederse, haritada kalemi bildirebilen ve yerini bulabilen yerleşik bir Döşeme özelliği ile birlikte geliyor.

Dell XPS 13 9315, sıfır kafesli arkadan aydınlatmalı bir folio klavye ile birlikte geliyor. Kullanıcının cihazı tablet modunda kullanabilmesi için çıkarılabiliyor. Klavye ayrıca 100 derece, 112.5 derece ve 125 derece olmak üzere üç açı ayarını da destekliyor. Cihaz, 4K 11MP arka ve 1080p 5MP web kamerası ile birlikte geliyor. Güç düğmesine gömülü bir parmak izi tarayıcı da var. Ses tarafında, XPS 13 9315 çift 4W stereo hoparlörle donatılmış.

Dell XPS 13 9315, sırasıyla 512 GB ve 1 TB SSD depolama ile 12. nesil Core i5 ve Core i7 modelleriyle satışa çıkıyorr. Her iki yapılandırma da yerleşik 16GB LPDDR4x RAM içeriyor. Cihaz ayrıca yerleşik Intel Iris Xe GPU‘ya sahip. Yazılım açısından Windows 11 ile çalışıyor.

Dell XPS 13 9315’teki bağlantı seçenekleri arasında WiFi-6E, Bluetooth 5.2 ve iki Thunderbolt 4 bağlantı noktası bulunuyor. Fiyatı ise 1700 dolardan başlıyor.