Dell’in Luna Dizüstü Bilgisayar Konsepti Göz Kamaştırıyor

Dell’in Luna dizüstü bilgisayar konsepti, mükemmel ve uzun ömürlü bir dizüstü bilgisayar sağlayacak ve elektronik atık ve karbon emisyonlarını azaltmaya odaklanacak. Dizüstü bilgisayarın hem sökülmesi hem de geri takılması kolay, dolayısıyla kolayca tamir ediliyor.

Bu konsept, Dell’in tasarım ekibinden geliyor ve cihazın bakımını ve onarımını kolaylaştırmaya yardımcı olacak çeşitli özelliklere sahip. Cihaz, dizüstü bilgisayarları açmak için gereken geleneksel araçları vaat ediyor. Kilit taşları, dizüstü bilgisayarın parçalarını bir arada tutmaya yarıyor.

Ekran ve klavye gibi bileşenler, onları tutan kilit taşı çifti çıkarıldığında kolayca dışarı çıkıyor. Genel olarak, dizüstü bilgisayarın önceki Dell dizüstü bilgisayarlardan daha az vida içermesini bekliyoruz. Bu, cihazın onarımı veya bileşenlerin değiştirilmesi için devir süresinin önemli ölçüde azaldığı anlamına geliyor.

Bazı yenilikçi tasarımlar sayesinde, Dell Concept Luna’nın soğutma fanı yok. Ayrıca üst kapaktaki bir anakart, dizüstü bilgisayarın pasif olarak soğutulmasını sağlıyor. Dell Luna’daki eksiksiz tasarım seçenekleri ve bileşenleri dizisi; az elektronik atık kapasitesi ve iklim değişikliği nedeniyle sürdürülebilirlik konusunda yüksek puan almasını sağlıyor.

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