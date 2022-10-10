Asus Vivobook 16X OLED ve Vivobook 17X OLED Avrupa’da Satışa Çıkıyor

Asus, Avrupa pazarında Vivobook 16X OLED ve Vivobook 17X OLED‘i piyasaya sürdü. Vivobook 16X OLED’den sonraki lansman, bu yılın başlarında Hindistan gibi belirli bölgelerde görücüye çıktı.

Şirket her iki model için de 799 euro başlangıç ​​fiyatı koydu ancak şu anda en ucuz Vivobook 16X OLED konfigürasyonu 999 eurodan satılıyor. Bu fiyata dizüstü bilgisayar Intel i7-12700H, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile geliyor.

Vivobook 16X OLED ve 17X OLED’in AMD modelleri, 45 W TDP’ye sahip AMD Ryzen 5 5600H ve Ryzen 7 5800H seçeneklerinde mevcut. Bağlantı noktaları için şirket, 5 Gbit/s USB Type-C bağlantı noktası ve iki USB Type-A bağlantı noktası dahil etti. Her iki modelde ayrıca HDMI, tescilli bir şarj bağlantı noktası ve bir USB 2.0 Tip-A bağlantı noktası bulunuyor.

Bu cihazların ana cazibesi, OLED ekranları diyebiliriz. 16X modeli, 16:10 en boy oranına sahip 16 inç 1.920 x 1.200 piksel panel ile birlikte geliyor. 17X modeli, 17 inç 1.920 x 1.080 piksele ve 16:9 en boy oranına sahip.

Bilgisayarlar boyutlarına göre oldukça hafif, çünkü 16 inçlik model sadece 1.8 kilogram ağırlığındadır. Dizüstü bilgisayarlar, 180 dereceye kadar açılmalarını sağlayan düşük profilli bir menteşeye sahip.

Ayrıca, web kamerası için bir gizlilik kapağı ve dokunmatik yüzeyde bir parmak izi okuyucusu şeklinde güvenlik özellikleri barındırıyor. Bağlantı için dizüstü bilgisayarlar WiFi 6 özelliğine sahip ve Windows 11 Pro ile önceden yüklenmiş olarak geliyorlar.