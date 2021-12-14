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Asus Zenbook 13″ UX325E İnceleme

Bu yazımızda şık bir tasarıma, ciddi dayanıklılığa, takdire şayan pile ve iyi bir özellik setine sahip uygun fiyatlı bir Ultrabook arayan herkese hitap eden Asus Zenbook 13" UX325E dizüstü bilgisayarı masaya yatırıyoruz.

Ayşen Sıla

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Asus Zenbook 13 UX325E İnceleme

Asus, yeni Zenbook serisiyle birlikte; birçok anlamda piyasayı salladı ve yeni Zenbook 13 serisi de bir o kadar beğeni topladı. Bu yazımızda ise şık bir tasarıma, ciddi dayanıklılığa, takdire şayan pile ve iyi bir özellik setine sahip; uygun fiyatlı bir Ultrabook arayan herkese hitap eden Asus Zenbook 13″ UX325E incelemesi ile karşınızdayız.

Fazla vaktiniz yoksa ve uzun uzun okumalardan sıkılıyorsanız yazının hemen sonundaki video incelememize geçebilirsiniz.

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Asus Zenbook 13″ UX325E

Genel Bakış

ZenBook 13 UX325E mütevazı bir teknik özellik sayfasına sahip. Dört çekirdekli Intel i5, Intel Iris XE tümleşik grafikleriyle birlikte 3.6 GHz’i zorluyor. 8 GB RAM ve 512 GB SSD alanı, web’de gezinme veya medya tüketimi gibi günlük etkinliklerin net 13 inç FHD ekranda sorunsuz çalıştığı anlamına geliyor.

ZenBook 13 UX325E, son derece sessiz çalışıyor ve aşırı ısınmıyor. Taşınabilirliğinin yanı sıra, ErgoLift tasarımının açılması klavyeyi otomatik olarak yatırıyor; bu da rahatlığa yardımcı oluyor ancak ekran konumlandırmasını zorlaştırıyor. Tasarım formu, boşlukta oldukça garip hissettiren klavye kurulumunu da beraberinde getiriyor fakat; bu cihaz, rakiplerine göre çok daha uygun fiyatlı ve iyi bir performansa sahip.

Teknik Özellikler

İşlemci:Intel® Core™ i5-1035G1 İşlemci
1,0 GHz (6M Önbellek, 3,6 GHz’e kadar, 4 çekirdekli)
Grafik Kartı :Intel Iris X Graphics G7 96EUs
İşletim Sistemi:Windows 10 Home
Ekran Tipi:OLED
Ekran Özellikleri:16:9 Ratio
400 Nit Parlaklık
DCI-P3: 100%
Samsung SDC4155 (ATNA33XC09-0)
HDR
Glossy display
88 ％ Ekran / Kasa Oranı
Ekran Boyutu:13.30 inç
Ekran Çözünürlüğü:1920 x 1080 Piksel
Ekran Yenileme Hızı:60 Hz
PPI Değeri:166 PPI
Depolama:512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD
RAM:Dahili 8GB LPDDR4X
Maksimum Bellek: 16GB’a kadar
Bağlantı Noktaları:1x USB 3.2 Gen 1 Type-A
2x Thunderbolt™ 3 supports display / power delivery
1x HDMI 2.0b
Micro SD kard okuyucu
Bağlantı:Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.0
Kamera:720 HD kızılötesi (IR) web kamerası
Ağırlık:1,14 kg
Ağırlık (Batarya Hariç):0,83 kg
Boyut:13,9 x 304,2 x 203 mm
Renk Seçenekleri:Pine Grey
Lilac Mist
Batarya:67 WattSaat, 4S1P, 4 hücreli, Li-ion
Adaptör:TYPE-C, 65W AC
Çıkış: 20V DC, 3.25A, 65W,
Giriş: 100-240V AC 50/60GHz
Dayanıklılık:ABD MIL-STD 810G askeri sınıf standardı
Kutu İçeriği:Kılıf
Adaptör
Dizüstü Bilgisayar
USB-A – RJ45 gigabit ethernet adaptörü
USB-C – ses jakı adaptörü
Garanti Belgesi
Kullanım Klavuzu
Klavye:Arkadan Aydınlatmalı Chiclet Klavye
Materyal (Kasa ve Çerçeve):Alüminyum

ZenBook 13, 0,55 x 8 x 11,98 inç (YGD) boyutlarında ve yalnızca 1,14 kilo ağırlığında; satın alabileceğiniz 13,3 inç ekrana sahip en küçük ve en hafif dizüstü bilgisayarlardan biri. Asus burada oldukça büyük bir mühendislik başarısı elde etti. Ve bu kadar küçük bir kasa, ekranın çevresinde çerçeve olarak bilinen son derece ince kenarlıklar vaat ediyor. Asus, ZenBook 13’ün yüzde 88 ekran-gövde oranına sahip olduğunu ve 14 inçlik ZenBook 14’ün yüzde 90 oranından çok uzak olmadığını ekliyor.

Hafif ZenBook 13, Pine Grey veya Lilac Mist renk seçeneğiyle da gözleri yormuyor. Bununla birlikte, ekran kapağına gömülü Asus logosunu çevreleyen benzersiz eşmerkezli daire tasarımı; biraz öne çıkmasına yardımcı oluyor. Ve özellikle ayırt edici bir ZenBook 13 istiyorsanız, onu parlak Lilac Mist rengiyle sipariş edin. Dış ve klavye kısmını değiştiriyor, ancak benzersiz iki tonlu bir görünüm için; ekran kenarlarında aynı gri rengi koruyor.

ZenBook 13 hoş görünmesine ve onu bir çantada taşırken; omuzlarınıza yük bindirmeyecek kadar kompakt ve hafif. Avuç içi dayanağına dokunduğunuzda küçük ama dikkat çekici bir esneklik var. Cömertçe boyutlandırılmış dokunmatik yüzeyin menteşesi de gevşek olduğundan, ara sıra güven vermeyen tıkırdama sesleri çıkıyor. Cihazın makul fiyatı göz önüne alındığında, bazı alıcıların bu potansiyel kusurları gözden kaçırabileceğinden şüpheleniyoruz.

Klavye

ZenBook 13’ün kapağını açtığınızda; menteşe klavye tabanının altına uzanıyor ve yazma rahatlığını artırmak için hafifçe yukarı doğru eğiliyor. Bu ErgoLift menteşe, birkaç yıldır Asus dizüstü bilgisayarların temel dayanağı oldu ve sunduğu açı, klavyelerini düz bırakmayı tercih edenleri; rahatsız etmeyecek kadar küçük olsa da, tercih edenler için sevindirici. Klavyenin kendisi sağlam tuşlara ve harika sessiz tuş anahtarlarına sahip. Ne yazık ki Asus, sağ tarafa (Page Up, Page Down, Home ve End) ek bir tuş sütunu ekledi; bu da tüm tuşları biraz küçülttü.

ZenBook 13 ayrıca, web tarayıcılarında gezinme ve uygulama pencerelerini en aza indirme gibi günlük bilgi işlem görevleri için yararlı olan; Windows 10’da yerleşik olan sağlam dokunma yetenekleri göz önüne alındığında; çok daha önemli bir gözetim olduğunu düşündüğümüz dokunmatik özellikli bir ekrana sahip değil. ZenBook 13’te ayrıca 4K görüntüleme seçeneği de bulunmuyor. Mevcut tek ekran, 450 nit veya 300 nit parlaklık ile yapılandırılabilen; bir full HD (1.920 x 1.080 piksel) LED arkadan aydınlatmalı panelden oluşuyor.

Ekranın üstünde, Windows Hello aracılığıyla yüz tanıma oturumlarını destekleyen IR sensörlü bir HD (720p) web kamerası var. Video kalitesi, parlak iç mekan aydınlatma koşullarında ortalama görüntü elde ediyorsunuz.

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Bağlantı Noktaları

ZenBook 13’ün bağlantı noktası seçimi, dizüstü bilgisayarın olağanüstü ince kasasını yansıtıyor. Yani, bazı bağlantı noktalarına yer yok. Asus, cömertçe tam boyutlu bir HDMI video çıkışı ve bir USB 3.2 Gen 1 Tip-A bağlantı noktası dahil etti, bunların hiçbiri bugünlerde ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlarda yaygın değil. Ancak, bir kulaklık jakı yok. Asus, kablolu bir kulaklık veya kulaklık bağlamak isteyenler için kutuda bir USB-C-3.5mm dongle içeriyor.

İki USB Type-C bağlantı noktası ve bir microSD kart okuyucu, bağlantı noktası seçimini tamamlıyor. Her iki USB-C bağlantı noktası da 40 GBps’ye kadar Thunderbolt 4 hızlarını destekliyor (Tiger Lake ve platformunda yeni). Thunderbolt 4 çevre birimlerinin eksikliği göz önüne alındığında, şu anda tartışmalı. Kablosuz bağlantı, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0‘ı içeriyor.

Ses

Maksimum ses seviyesinde, ZenBook 13’ün hoparlörleri orta büyüklükteki bir oturma odasını kolayca dolduracak kadar güçlü. Bu, kısmen Asus’un “akıllı” bir amplifikatör olarak adlandırdığı ve şirketin hoparlör bobinlerine zarar vermeden mümkün olan maksimum ses seviyesini sağlamak için tasarlandığını söylediği şey sayesinde oluyor. Vurgu, maksimum düzeyde çalınan müzik biraz bozuk göründüğünden, sesin kalitenin çok üzerinde.

Performans

ZenBook 13, Intel’in Tiger Lake CPU’ları ile test ettiğimiz ilk üretim dizüstü bilgisayarlarından biri. Intel Core i7-1165G7, dört çekirdeğe, sekiz iş parçacığına ve 2,8 GHz temel frekansa sahip. Ayrıca Intel’in en yeni Iris Xe Graphics işlemcisini kullanıyor. Bu entegre grafik motoru, ayrı bir GPU’ya sahip giriş seviyesi bir oyun dizüstü bilgisayarına yakın bir performans sunuyor ve ultra taşınabilir bir dizüstü bilgisayarı tercih eden, ancak bazen üzerinde oyun oynamak isteyenler için bire bir.

Genel olarak, ZenBook 13, son teknoloji işlemcisi göz önüne alındığında beklenecek olan mükemmel grafik ve bilgi işlem performansı sergiliyor. Örneğin, farklı gerçek dünya üretkenliği ve içerik oluşturma iş akışlarını simüle eden PCMark 10 üretkenlik testimizde Windows tabanlı rakiplerine göre hafif bir avantaj kaydetti.

ZenBook 13’ün 1 TB SSD’sinin PCMark 8 depolama alt testi ile ölçülen performansı da mükemmel, ancak hepsi bu testte yaklaşık 5.000 puan alan diğer SSD tabanlı dizüstü bilgisayarlardan önemli ölçüde farklı değil.

Pil Ömrü

Performans becerilerini tamamlayan ZenBook 13, etkileyici derecede büyük 67 watt-saat pile sahip. Cihaz, fişe takılmadan tam gün hafif çalıştı ve 13 saatlik bir kullanım süresi vaat etti. Bu fiyatta bir bilgisayar için son derece iyi bir performans diyebiliriz.

Artıları

  • Hızlı performans
  • Hafif ve kompakt
  • Çoklu renk seçenekleri
  • Şık Tasarım

Eksileri

  • Kulaklık girişi yok
  • Sıkışık klavye
  • 4K ekran veya dokunmatik ekran seçeneği yok

Video İnceleme

Fiyatı

Bu ürünü satın almak isterseniz aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Fiyat farkları donanım yapısına göre değişiklik göstermektedir.

Asus Zenbook 13 Ux325ea Kg230t İ5 1135g7 8GB Ram 512GB Ssd 13 Oled Numberpad W10 Notebook
11.999,00 TL
15.499,00 TL
Siteye Git
Teknosa.com
Asus ZenBook 13 UX325EA-KG362 i5-1135G7 8 GB 512 GB SSD 13.3" Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
TRL 12,955.00
Siteye Git
N11.com
Asus ZenBook 13 UX325EA-KG362 i5-1135G7 8 GB 512 GB SSD 13.3" Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
TRL 12,999.00
TRL 14,999.00
Siteye Git
N11.com
Asus ZenBook 13 UX325EA-KG362 i5-1135G7 8 GB 512 GB SSD 13.3" Dos FHD Dizüstü Bilgisayar
TRL 12,999.99
Siteye Git
N11.com
Asus Zenbook 13 Ux325ea Kg239t Oled İ7 1165g7 16GB Ram 1TB Ssd 13 Win10 Numberpad Notebook
18.999,00 TL
20.999,00 TL
Siteye Git
Teknosa.com
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GENEL DEĞERLENDİRME

Performans
Tasarım
Ekran
Batarya
4.6
Ortalama Editör Puanı

DEĞERLENDİRME ÖZETİ

Asus'u en yenilikçi dizüstü bilgisayar şirketi olarak konumlandırmamızın bir nedeni var. Arkanıza yaslanıp tedbirli davranmakla yetinmiyor – bunun yerine şirket, endüstriyi rahatsız eden engellere çözümler sunmak istiyor. ZenBook 13, Asus'un yenilikçi ve hayatımızı kolaylaştırma konusundaki kararlılığının kanıtıdır.

ZenBook 13, incelememizde grafik ve dosya aktarım testlerinde Dell XPS 13 ve HP Spectre x360 13'ü geride bırakıyor. Ayrıca son derece renkli OLED ekranıyla tüm rakiplerini alt üst etti. Tıklanabilir klavye de etkileyici - özellikle böylesine kompakt, taşınabilir bir dizüstü bilgisayar için. 13 inç ekranlı dizüstü bilgisayarlardaki klavye düzeni genellikle sıkışık geliyor, ancak ZenBook 13'te yazarken rahat hissettim.

Numberpad 2.0 başka bir başarılı özelliğidir. Bunun yalnızca muhasebecilere veya matematik odaklı diğer profesyonellere fayda sağlayacağını düşünebilirsiniz, ancak bana güvenin, muhtemelen sayıları düşündüğünüzden daha fazla kullanacaksınız.

Asus ayrıca, hızlı, kablosuz dosya aktarımları, ekran yansıtma, fan kontrollerini yapılandırma, güncellemeleri başlatma, sistem tanılama çalıştırma ve en havalı dahil tüm ihtiyaçlarınızı kolaylaştıran hepsi bir arada bir uygulama olan MyAsus yazılımı kullanıyor. Ayrıca ZenBook 13 bir şarjla 13 saatten fazla dayanır.

ZenBook 13 kesinlikle en iyi Asus dizüstü bilgisayarlarından biri olarak bir yer edindi ve bir OLED ekranı seçerken pil ömründen ödün vermenize gerek olmadığını kanıtlıyor.

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