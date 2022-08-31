Asus Zenbook 17 Fold OLED Tanıtıldı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan ASUS IFA’da piyasada türünün tek örneği olarak geliştirdiği yeni bilgisayarı tanıtımını gerçekleştirdi.

Dünyanın ilk 17,3 inç katlanabilir OLED dizüstü bilgisayarı olma özelliği taşıyan Asus Zenbook 17 Fold OLED teknoloji harikası olarak karşımıza çıkıyor. Birden fazla özelliği bulunan dizüstü bilgisayara gelin hep beraber göz atalım.

Normalde 17.3 inç boyutunda olan bilgisayar farklı durumlarda sizlerin işinizi kolaylaştıracak şekilde tasarlanarak 12,5 boyutunu alabiliyor. Özellik harikası olan bu tasarım oldukça kullanışlı gözüküyor.

Tek cihazda iki OLED ekran birden sunan katlanabilir bilgisayar Intel Evo sertifikasına sahip olacak. Dayanıklılık testinden tam puan ile geçen 17 Fold, 30.000’den fazla açma ve kapama döngüsüne dayanabilmekte. 180 derece menteşe ile tamamen kapalı haldeyken bir A4 kağıdından daha küçük, bir hale bürünen bilgisayar taşınma konusunda kullanıcılarına oldukça kolaylık sağlamakta.

Teknik Özellikleri

İşlemci: 12. Nesil Intel Core i7-1250U

Grafik kartı: Intel Iris Xe

Pil: 75 Wh

Bellek: 16 GB RAM

Depolama: 1 TB PCIe

SSD Bağlantı noktaları: 2 x Thunderbolt 4 USB-C (40 Gbps’ye kadar) 1 x ses birleşik jakı

İşletim sistemi: Windows 11

Pro Bağlantı: Intel WiFi 6E / Bluetooth 5.2

Bilgisayarın diğer özelliklerine gelecek olursak 1,8 kg ağırlığındaki bilgisayar, klavyesiz haliyle 1,5 kg gibi bir ağırlıkta bulunuyor.

60 Hz ekran yenileme hızı ve 0,2 ms tepkime süresine sahip olan bilgisayar 17,3 inç ve 2.5K katlanabilir dokunmatik ekranı ile dizüstü bilgisayarlara resmen meydan okumakta.

Özellikle grafik veya tasarım işi ile uğraşanlar içinde çok güzel bir özelliği de bünyesinde barındıran bilgisayar HDR görseller için Dolby Vision ve PANTONE onaylı ekranı ile kullanıcılarını beklemekte.

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