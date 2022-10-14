Asus Zenbook 17 Fold, Yakında Satışa Çıkıyor

Bu yılın başlarında Asus, CES 2022 etkinliği sırasında yeni Zenbook 17 Fold OLED‘i tanıtmıştı. Şimdi, şirket bu cihazı resmi olarak piyasaya sürüyor, bu yüzden bu benzersiz katlanabilir dizüstü bilgisayara bir göz atalım.

Bilmeyenler için Zenbook 17 Fold OLED, dünyanın ilk 17,3 inç katlanabilir OLED Intel Evo sertifikalı dizüstü bilgisayarı olarak tanıtıldı. Katlanabilir paneli sayesinde, bu cihazın tam işlevselliğini ortaya çıkarmanın birden fazla modu ve yolu var.

Ekran 2560×1920 piksel çözünürlüğe, 4:3 en boy oranına (tamamen açıkken) ve 500 nit en yüksek parlaklığa sahip. Özellikle ekran 120 derece katlanabiliyor ve Bluetooth klavyeleri de destekliyor. Yeni katlanabilir dizüstü bilgisayar, destek ayağı sayesinde kendi başına bile ayakta durabiliyor ve hatta monitör olarak bile kullanılabiliyor.

Başka bir deyişle, benzersiz form faktörü ve tasarımı sayesinde bir monitör, dizüstü bilgisayar, tablet ve daha fazla işlevselliğe sahip oluyorsunuz. Katlandığında ve geleneksel bir dizüstü bilgisayar olarak kullanıldığında, kullanıcılar 12,5 inçlik ekranın yarısını kullanabiliyor, ancak yine de 1920 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor.

Asus Zenbook 17 Fold OLED, Windows 11 ile çalışıyor ve 16GB LPDDR5 RAM ile Intel i7-1250U işlemci tarafından destekleniyor. Bu işlemci, Intel’in Iris Xe grafik kartıyla eşleştirildi ve 1 TB M.2 NVMe PCIe SSD depolama alanı sunuyor.