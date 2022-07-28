Asus’un Yeni 4K HDMI 2.1 Oyun Monitörü Tam Bir Canavar

Asus, Xbox Series X veya PS5’e sahip olanlar da dahil olmak üzere oyuncuların üst düzey bir monitörden beklediği özelliklerin çoğuna sahip 32 inç 4K oyun monitörü ROG Strix XG32UQ‘yu resmi olarak tanıttı.

Başlangıç ​​olarak, panel elbette akıcı hareket için 160 Hz yenileme hızı ve oyun içi hareketler için 1 ms tepki süresi sunan bir 4K IPS ekrana sahip. XG32UQ, hem içeriği görüntülemek hem de oluşturmak için parlak renkler sunması gereken DCI-P3 renk gamının %96’sını kapsıyor. Çoğu insan için çok parlak olması gereken 600 nitlik bir tepe parlaklığıyle geliyor.

Bu yeni Asus monitörde hem Nvidia G-Sync hem de AMD FreeSync Premium Pro bulunduğundan, Nvidia veya AMD grafik kartlarına sahip olabilirsiniz. Maksimum yenileme hızı 160 Hz iken, bu hızı sadece DisplayPort kullananlar kullanabilecek. HDMI kullanan oyuncular, en rekabetçi espor oyuncuları dışında herkes için hala oldukça hızlı olan 144 Hz ile sınırlı. Konsol sahipleri, HDMI 2.1 özelliği sayesinde değişken yenileme hızından (VRR) da yararlanabilecekler.

Bağlantı noktalarından bahsetmişken, iki HDMI 2.1 bağlantı noktası, bir DisplayPort 1.4, tek bir 3,5 mm kulaklık jakı ve iki USB-A 3.2 Gen1 bağlantı noktasıyla tamamlanmış yerleşik bir USB hub var. Stand, maksimum esnekliğe ihtiyaç duyanlar için uygun olan eğme, döndürme ve yükseklik ayarı özelliklerine sahip. Yayıncılar ve evden çalışanlar, video varlığını geliştirmek için bir kamera veya halka ışık takmak için yerleşik tripod soketinin keyfini çıkaracaklar.

Asus, XG32UQ oyun monitörünün fiyat bilgisi yayınlamadı ancak oyun monitörünün 2022’nin 3. çeyreğinde piyasaya çıkacağını doğruladı.