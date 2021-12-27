Autocad Nedir? Autocad Sistem Gereksinimleri

Günümüzün popüler mimarlık programlarından olan Autocad, mimarlık alanında ve tasarımı geliştirmek için kullanılıyor. Autocad, dünyaca bilinen ve milyonlarca kullanıcısı olan bir programdır. Pek çok kişi tarafından Autocad sistem gereksinimleri merak ediliyor.

Kişisel bilgisayarınızda tasarım yapmanıza olanak sağlayan Autocad, dünyada ilk kez 1980’li yıllarından başında ABD sınırlarında yer alan Autodesk firması tarafından geliştirildi. Bu tasarım programı da teknik resim çizmek için kullanılan diğer programlar gibi vektör tabanlı bir programdır. Bunun anlamı da; bu tasarım programı, çözünürlükten bağımsız olarak oluşturulan 2 veya 3 boyutlu geometrik şekilli nesnelerin bir veri kümesidir.

Özellikle mühendisler, mimarlar, teknik ressamlar ve teknikerler tarafında çokça tercih edilen bu dünyaca ünlü tasarım programı en yalın haliyle anlatmak gerekirse görsel olarak başarılı programlar hayata geçirmenize yardımcı olur. Ayrıca bu program makine mühendisleri, inşaat mühendisleri, mobilya dekorasyon sektörü, elektrik ve elektronik mühendisliği gibi daha birçok farklı sektörde de kullanılabilir.

Autocad tasarım programının tüm dünyada yaygın olarak kullanılan bir program olması, bu programın her türlü bilgisayar ortamında kullanılabilir olması ve kolay öğrenilebilir bir program olmasından kaynaklanır. Autocad tasarım programının aynı zamanda farklı alanlar için geliştirilmiş özel sürümleri de mevcuttur. Autocad özel sürümleri en yaygın kullanılanları;

Autocad Mechanical : makine ve otomasyon tasarımı için kullanılır,

: makine ve otomasyon tasarımı için kullanılır, Autocad Architecture: mimari tasarımlar için kullanılır. Ayrıca bu programın medya ve eğlence sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmiş farklı sürümleri de mevcuttur.

Autocad 2021 Sistem Gereksinimleri

MAC için Autocad 2021 sistem gereksinimi;

İşletim Sistemi: Apple® macOS Big Sur v11

Apple® macOS Big Sur v11 Apple macOS® Catalina v10.15

Apple macOS Mojave v10.14

Apple macOS High Sierra v10.13

Ram: 8 GB

8 GB Ekran Çözünürlüğü: Minimum : 1280 x 800 ekran | Yüksek Çözünürlük : 2880 x 1800 Retina Ekran

Minimum : 1280 x 800 ekran | Yüksek Çözünürlük : 2880 x 1800 Retina Ekran Depolama Alanı: 7 GB

7 GB İşlemci: 64-bit Intel. | Yüksek Performans: Intel Core i7 ve katları

Windows için Autocad 2021 sistem gereksinimi;

İşletim Sistemi: 64-bit Microsoft® Windows® 8.1 ve Windows 10

64-bit Microsoft® Windows® 8.1 ve Windows 10 Ram: 8 GB (16 GB önerilir)

8 GB (16 GB önerilir) Ekran Çözünürlüğü: Yüksek Çözünürlük ve 4K Ekranlar 1920 x 1080 | Windows 10 3840 x 2160’a kadar çözünürlükler (64-bit desteklenmesi gerekir.)

Yüksek Çözünürlük ve 4K Ekranlar 1920 x 1080 | Windows 10 3840 x 2160’a kadar çözünürlükler (64-bit desteklenmesi gerekir.) Depolama Alanı: 7 GB

7 GB İşlemci: 2,5 GHz

Autocad Nasıl Kullanılır?

Tasarım programları arasında öncü niteliğe sahip olan Autocad ile pek çok işlem kolaylıkla yapılabilir. Autocad ile basit şekiller çizilebilirken daha ayrıntılı ve zorluk derecesi yüksek, boyut olarak daha karmaşık çizimler de üretilebilir. Tasarım programının üst kısmında bir adet çizim çubuğu yer alır. Bu kısımdan istenilen geometrik şekil seçilerek ekrana fare aracılığıyla taşınarak çizim başlatılır.

Autocad bazı komutlara sahiptir. Bu komutlar sayesinde çizim süreci daha kolay ve kısa süren bir hal alır. Extrude adı verilen komut sayesinde 2 boyutlu olacak şekilde tasarlanmış olan çizimler kolaylıkla 3 boyutlu bir hale dönüştürülebilir.

Autocad render adı verilen bir özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde 3 boyutlu olacak şekilde tamamlanan çizimlere gölge ve ışıklandırma eklenir. Bu sayede çizim gerçek hayata aktarılmış ve daha gerçekçi görünen bir hale kavuşturulur. Render bu özelliği sayesinde henüz yapım aşamasındaki projelerin sunumlarında hitap edilen kitleye daha gerçekçi bir izlenim yaratması nedeniyle yoğun olarak tercih edilir.

Ayrıca bkz: Çevrimiçi resim düzenleme