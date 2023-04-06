Avrupa Birliği, Yarı İletken Endüstrisini Artırmak İçin 43 Milyar Avroluk Planı Onaylamaya Hazırlanıyor

Avrupa Birliği, küresel tedarik zinciri kesintileri arasında ABD ve Asyalı tedarikçilere bağımlılığı azaltmayı amaçlayarak yarı iletken endüstrisini güçlendirmek için önemli adımlar atıyor. 43 milyar avroluk (47 milyar ABD Doları) bir plan olan AB Çip Yasası ile blok, küresel çip üretimindeki payını on yıl içinde %20’ye ikiye katlamayı planlıyor. AB ülkeleri ve milletvekilleri, finansman ayrıntılarını nihai hale getirmek için 18 Nisan’da toplanmaya hazırlanırken, Chip Yasası’nın onaylanması yakın görünüyor.

AB’nin cesur 43 milyar avroluk (47 milyar ABD Doları) planı, 18 Nisan’da AB ülkelerinden ve milletvekillerinden onay alma yolunda ilerliyor. Yasa, Avrupa yarı iletken endüstrisini güçlendirmeyi ve ABD’ye bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.

Mevzuatın ana hedefi, AB’nin küresel çip üretimindeki payını on yıl içinde ikiye katlayarak %20’ye çıkarmak. Duyuru, ABD’nin Çin’in teknoloji sektörüyle rekabet etmek için kendi Chips for America Yasasını çıkarmasından sonra geldi. AB ülkeleri ve milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu’nun 18 Nisan’da Strasbourg’daki oturumunda bir araya gelecek ve burada Yasa için finansman detayları üzerinde anlaşmaları bekleniyor.

Başlangıçta, Avrupa Komisyonu yalnızca gelişmiş işlemci fabrikaları için finansman önerdi. Ancak, AB hükümetleri ve milletvekilleri artık kapsamı eski çipler ve araştırma ve tasarım tesisleri gibi tüm değer zincirini içerecek şekilde genişletti. Bu genişlemenin ana itici güçlerinden biri, 600’den fazla büyük endüstri oyuncusu ile nanoelektronik ve dijital teknolojilerde lider bir inovasyon merkezi olan Belçika merkezli IMEC oldu. Milletvekilleri IMEC’i AB araştırma ve geliştirmeye daha fazla yatırım yapmak için çok önemli bir neden olarak görüyorlar.

Tüm değer zincirini destekleme kararı, daha küçük AB ülkelerinin dışarıda bırakılma konusundaki endişelerini de hafifletiyor. Örneğin Intel, bu yasadan etkilendi ve yeni mega çip üretim kompleksi için Almanya’yı seçti. Benzer şekilde, Fransız-İtalyan şirketi STMicroelectronics, Fransız hükümeti tarafından desteklenen Fransa’da 6,7 ​​milyar avroluk bir çip fabrikası kurmak için GlobalFoundries ile ortaklık kurdu.