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Baidu Akıllı Fitness Aynası İle Tanışın!

Ayna temel olarak tam boy ayna boyutunda olan akıllı büyük bir ekran diyebiliriz. Aslında cihaz kapatıldığında, normal boy aynasıyla aynı. Ancak açıldığında aynanın altına gömülü 43 inçlik bir IPS ekran oluyor. Ayrıca 2K 60 fps görüntü kaydediyor ve egzersiz sırasında büyük hareketleri kolayca yakalayabiliyor. Cihazın fiyatı ise 740 dolar.

Ayşen Sıla

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Baidu

Çin’in arama motoru markası Baidu, tıpkı Google gibi birçok ürün tanıtmayı seviyor. Hatta robotaksi alanında bile kendini geliştiriyor. Şirket, şimdi akıllı bir fitness aynasını satışa sundu.

Ayna temel olarak tam boy ayna boyutunda olan akıllı büyük bir ekran diyebiliriz. Aslında cihaz kapatıldığında, normal boy aynasıyla aynı. Ancak açıldığında aynanın altına gömülü 43 inçlik bir IPS ekran oluyor. 

Ayrıca, tıpkı bir fitness antrenörü gibi, kullanıcıyı çeşitli fitness rejimlerinde gerçek zamanlı olarak yönlendirmek için ekranda yapay zeka destekli bir sanal koç ortaya çıkıyor.

Baidu-Ayna

Ayna, LTE bağlantısı ile birlikte gelir ve kullanıcılar, egzersiz yapmak, AI ile etkileşime geçmek ve bu süreçte zindeliğin keyfini çıkarmak için ünlü koçları takip edebiliyor. Ayrıca arkadaşlarınızla check-in yapmanın sosyal bir yolu olarak da karşımıza çıkıyor.

Baidu akıllı fitness aynası, düşük ışıklı ortamlarda görüntüleme yeteneğini %40 artıran ve 144 dereceli süper geniş açıyı destekleyen özel bir geniş dinamik sensörle geliyor. Ayna ayrıca 2K 60 fps görüntü kaydediyor ve egzersiz sırasında büyük hareketleri kolayca yakalayabiliyor. Cihazın fiyatı ise 740 dolar.

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KaynakGizmochina

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