Baidu, Robocar Prototipi İle Dikkatleri Üzerine Çekti!

Baidu CEO’su Robin Li, otonom sürüş teknolojisinin geleceği için vizyonunu açıkladı. Yetkili, bu ‘robocar’ aracını bir arabadan çok bir robot olarak tanımlıyor.

Robin Li, bugün erken saatlerde Baidu World 2021 konferansında (Via SCMP ) yeni bir prototip ‘robocar’ ortaya çıkardı. Arama motoru ve yapay zeka tabanlı şirketin kurucu ortağı da bunun, bu gün ve çağda yolları tıkayan arabalara benzemeyecek bir robot olacak ideal ulaşım aracı konsepti olduğunu belirtti. Li, “Gelecekte bir araba bir robota eşdeğer olacak” diye ekledi.

Baidu’nun şu anda resmi bir adı olmayan robocar’ı geliştirmesinin sekiz yıl sürdüğü ortaya çıktı. Her ne kadar prototip, direksiyon simidi veya pedalı olmayan iki koltuklu bir araç olduğunu ortaya koymuş olsa da, arabadan ziyade bir robot olduğu ifadesine uygun. Ayrıca iki adet geri çekilebilir kapıya, geniş bir kavisli akıllı ekrana ve bir kontrol pedine sahip. Li, iç mekanında sıfır yerçekimi koltukları, ses ve yüz tanıma özelliklerinin yanı sıra gelişmiş yapay zeka teknolojisine sahip olduğunu belirtti.

Bu AI, robocarın yolculara analiz etmesini ve tahminde bulunmasını sağlayacak. Sürüş deneyimini iyileştirmek için sıfır yerçekimi koltukları, yerçekimi etkilerini azaltarak yolcu veya sürücüyü ağırlıksız hissettirecek şekilde konumlandırarak çalışır. Şu anda, robocar, seviye 5 (L5) otonom sürüş standardını zaten karşıladı, bu da insan etkileşimi olmadan her koşulda kendi kendini idare edebileceği anlamına geliyor.