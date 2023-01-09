Başa Takılan Ekran Prototipi Sızdırıldı – Teknoloji Gelişiyor!

Sharp, CES 2023’te sanal gerçeklik için bir prototip olan başa takılan ekranı tanıttı. Akıllı telefon bağlantısıyla birlikte gelen prototip, ultra hafif bir cihaz deneyimi vaat ediyor. Ayrıca Sharp’ın tescilli minyatürleştirme teknolojisini kullanarak yüksek tanımlı görüntüler vaat ediyor.

Başa Takılan Ekran prototipi yaklaşık 175 gram ağırlığında ve ultra hafif bir VR ekranı ile ultra ince bir mercekten oluşuyor. Prototip, Sharp’ın akıllı telefon geliştirme alanındaki uzun yıllara dayanan uzmanlığını yansıtıyor. Cihaz, stres ve yorgunluk olmadan uzun süre kullanılabiliyor. Kompakt bir boyuta katlanıyor ve kolayca taşınabiliyor.

Kalite açısından VR ekranı, pürüzsüz reprodüksiyon ve 120 Hz yenileme hızıyla 4K içerik (göz başına 2K) sunuyor. Sharp, aygıtın gerçekten sürükleyici bir deneyim sunduğunu söylüyor.

Ayrıca, bir polimer lens kullanarak ultra hızlı odaklama için Sharp’ın RGB renkli kamera modülünü içeriyor. Görüntü görüntüleme işlevi, çevredeki gerçek dünyanın görüntülerini renkli olarak sunmaya yardımcı oluyor. Bir açılır pencere özelliği, kullanıcının çevreleyen görüntüleri ayrı bir pencerede görüntülemesine olanak tanıyor.