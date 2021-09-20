Bazı Samsung Telefonlarda Garip Bir Hata Ortaya Çıktı

Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarıyla büyük bir başarı elde etti ve dünyada çok fazla sattı. Ancak yeni bir rapor, bu modellerden bazılarının gizemli bir hatadan muzdarip olabileceğini öne sürdü.

Görünüşe göre, belirli Galaxy A ve Galaxy M serisi telefonlarda cihazların donmasına ve otomatik olarak yeniden başlatılmasına neden olan tuhaf bir var. Hindistan’daki Galaxy M30s, Galaxy M31, Galaxy M31s, Galaxy A50, Galaxy A50s ve Galaxy A51 akıllı telefonlarının sahipleri son zamanlarda bu sorundan muzdarip olduklarını öne sürdüler.

Galaxy A ve M kullanıcılarına göre, telefonları sık sık donma ve takılma eğilimi gösteriyor. Ayrıca, cihazlar sık sık otomatik yeniden başlatmalardan da rahatsız oluyor. Bu sorunlar, cihazlarının daha önce bir önyükleme döngüsüne takıldığını ve başlangıçta Güney Koreli teknoloji devinin logosunu geçmediğini iddia eden kullanıcılar için büyük bir sıkıntı. Özellikle, Samsung servis merkezlerine giden bazı kullanıcılara, akıllı telefonlarının ana kartlarını değiştirmeleri gerekebileceği söylendi. Fakat bu oldukça maliyetli.

Galaxy M ve Galaxy A serisi, oldukça popüler olan orta sınıf akıllı telefonlarıyla tanınıyor. Bu nedenle, henüz şirket tarafından keşfedilmemiş temel bir sorun olabilecek bu yüksek onarım fiyatları için anakartın değiştirilmesiyle de geçmeyebilir. Umarız Samsung, bu hata için ücretsiz bir onarım sunar.

Ayrıca bkz: Galaxy A22 5G vs Redmi Note 10 5G vs Galaxy M21 2021