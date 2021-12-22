BDDK Yeni Cep Telefonu İçin Taksit Düzenlemesi

Bugün itibariyle BDDK, yeni cep telefonu alacaklar için kredi kartı ve tüketici kredileri taksit sayılarına yönelik yeni değişiklikler yaptı. Özellikle ülkemizdeki kur dalgalanmaları sebebiyle birçok teknolojik ürünün fiyatı sürekli değişim içerinde oluyor. Teknolojik alanlarda sorun yaşanmaması için BDDK bir takım yeni talimatlar yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bildiğiniz üzerine taksit ile telefon alırken bazı düzenlemeleri zorunlu hale getirmişti. Özellikle kredi kartlarında taksitlendirme süresinin “yenilenmiş ürün” özelliklerine sahip akıllı cep telefonların alımında, 5000 TL fiyat ve altında olan cihazlar için 12 ay, 5000 TL üzerindeki cihazlarda ise 6 ay taksit olması yönünde karar verdi.

Ülkemizde çoğu tüketici, kredi çekerek teknolojik cihazlara sahip oluyor. Özellikle birçok tüketici vade konusunda sıkıntı yaşıyor. Bunun için BDDK yeni bir düzenleme yayınladı. Bu düzenlemede, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarının 5 bin TL’ye yükseltilmesine, cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırının, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL’nin üzerinde olan cep telefonları için üç ay olarak belirlenmesine karar verdi.

Böylece ülkemizde teknolojik olanaklara imkan sağlama şartları biraz da olsa artmış oldu. BDDK, yeni cep telefonu alacaklar için taksit sistemlerin düzenlenmesi üzerinde bir süredir bir çalışma yapıyordu. Özellikle birçok kullanıcı, BDDK’ın yeni yaptığı düzenlemeyi çok doğru buldu.

Ayrıca bkz: Taksitli Telefon Almak