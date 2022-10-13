Belkin, Yeni iPhone 14 Aksesuarlarını Satışa Sundu

Apple’ın iPhone 14 serisini duyurmasının üzerinden neredeyse bir ay geçti. Amerikalı marka Belkin, akıllı telefon ve PC aksesuarlarıyla tanınıyor ve iPhone 14 serisi için yeni aksesuar serisini piyasaya sürdü. Yeni ürünler arasında ekran koruyucu, şarj cihazı, MagSafe power bank ve kablosuz şarj cihazı yer alıyor.

Belkin, ekran koruyucudan başlayarak iPhone 14, iPhone 13 ve 13 Pro ile uyumlu iki temperli cam sunuyor. Ekran koruyucular mükemmel tepki ve netlik vaat ediyor. Anti-mikrobiyal bir maddeye sahip ve sağlam koruma sağlıyor.

Sıradaki ürün ise Belkin Boost Charge Pro Çift USB-C şarj cihazı. 65W’a kadar şarj hızı sunan, PPS’li GaN sertifikalı bir duvar şarj cihazı var. MacBook Pro veya Air’i şarj etmek veya aynı anda iki akıllı telefonu hızlı bir şekilde şarj etmek için kullanılabilen iki USB-C bağlantı noktasıyla birlikte geliyor. Cihaz, tek bir port kullanıldığında 65W tam hızlı şarj sunuyor ve iki cihazı şarj etmek için kullanıldığında üst porttan 45W’a ve alt porttan 20W’a kadar tam hızlı şarj vaat ediyor.

Belkin’in kablosuz power banki, Boost Charge Magnetic olarak da adlandırılır. Akıllı telefonun arka paneline manyetik kısmı yapıştırarak iPhone’larının pilinin dolu kalmasını sağlamak için uygun bir yol sağlıyor. Güç bankasında 2.500 mAh pil hücresi bulunuyor. Şarj cihazına yakıt doldurulması gerektiğinde kullanıcıyı uyaran LED göstergeleri ile birlikte ince ve taşınabilir bir tasarıma sahip. Uyumlu cihazlara 10W’a kadar güç sağlayan bir USB-C bağlantı noktası da var.

Son olarak, Belkin Boost Charge Manyetik Kablosuz Şarj Standı, kullanıcıların iPhone’larını manyetik olarak yapıştırabilecekleri ve şarj olmalarına izin verebilecekleri bir şarj standı var. MagSafe uyumlu ve 7.5W şarj hızı sunuyor. Şarj etmenin yanı sıra cihaz, kullanıcıların akıllı telefonlarını dikey veya yatay modda kullanmalarına olanak tanıyan bir stand olarak da ikiye katlanıyor.