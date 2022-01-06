Tam anlamıyla hazırlanmamış ve oyun geliştiricileri tarafından hatalarının bulunması için yayımlanan oyunlara beta denir. Beta süreçleri daima birçok yeniliğin denendiği ve binlerce hatanın bulunduğu oyunlardır. Beta sürümlerini oyunun hazırlanmadan önceki son hali diyebiliriz.

Bir oyunun beta sürümünün çıkmasında asıl amaç; beta geliştiricileri tarafından oyunun işleyiş şeklini ve sorunlarının çözülmesini amaçlamaktadır.

Genelde piyasaya çıkan beta oyunları iki şekilde kullanıcılara sunulur. Açık beta ve kapalı beta olarak birçok oyun son kontroller için piyasaya sunuluyor. Ayrıca beta sürümleri tamamen ücretsizdir ve para karşılığı içerisinde hiç bir şey yoktur.

Açık Beta Nedir?

Açık beta oyunları, sadece oyun geliştiricilerinin değil isteyen her kullanıcının test edebildiği beta sürümleridir. Örneğin, çok istediğiniz bir oyun var ve çıkmasına daha belli bir zaman aralığı var. Kullanıcılar bu oyunu betaya sürdü. Sizlerde bu oyunu istediğiniz gibi beta sürümündeyken deneyebilirsiniz. Böylece açık beta oyunken oyununuzu deneyebilirsiniz. Ayrıca tüm bunları yaparken oyunun final aşamasına başarılı bir şekilde gelmesini sağlayabilirsiniz.

Kapalı Beta Oyun Nedir?

Kapalı beta ise yalnızca seçilmiş kişiler ve çoğunlukla sistem geliştiricileri tarafından test edilmesi için sunulan yazılım sürümleridir. Kapalı betaya genellikle bir davetiye usulüyle katılım alınır. Hatta günümüzün en popüler uygulamalarından birisi olan Gamil, ilk zamanlar kapalı olarak piyasaya çıkmıştı. Sadece özel davetler ile bunu deneyebiliyordunuz.

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