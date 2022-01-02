Düşük Sistem Gereksinimli Oyunlar 2022

Bugün sizlere düşük sistem gereksinimli oyunlardan bahsedeceğiz. Günümüz dünyasında bir çok oyun çıkıyor lakin her bilgisayarda istediğimiz oyunu oynama fırsatı vermiyor. Yeni çıkan oyunlar oldukça bunları oynamak size zulüm gibi gelebilir. Eğer siz de bu durumdan sıkıldıysanız ve eski bilgisayarlarımla eğlenmek benim de hakkım diyorsanız bilgisayar dostu düşük sistemli oyunları sizin için derledik.

Düşük sistem gereksinimli oyunlar;

Papers, Please

Arstotzka adında ilginç bir ülkede vize memuru olarak görev yapıyoruz. Ülkeye giriş yapmak isteyen şahısların vize, pasaport gibi izin belgelerini kontrol ediyoruz. Tarihi geçmiş mi, sahte mi gerçek mi vs diye. Belli bir süre sonra giriş izni, çalışma izni gibi birçok belgeyle uğraşmaya başlıyoruz. Tarayıcı ile şahısların çıplak fotoğraflarını çekip silah, kaçak eşya var mı yok mu kontrol edebiliyoruz. Oyunun 20 adet farklı sonu mevcut. Bilgisayarınızın olması bu oyunu oynayabilmeniz için yeterli.

Mount & Blade: Warband

MİNİMUM İŞLETİM SİSTEMİ:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows XP veya üstü

Windows XP veya üstü İşlemci: 1.5 GHz Core2Duo

1.5 GHz Core2Duo Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: OpenGL 1.4 veya daha iyisi

OpenGL 1.4 veya daha iyisi Depolama: 100 MB kullanılabilir alan

100 MB kullanılabilir alan İlave Notlar: Minimum 1280×720 ekran çözünürlüğü

Mount & Blade: Warband

2022 yılında bile düşük sistem dostu, yılların oyunu, Gelmiş geçmiş en başarılı türk yapımı oyun. Karakterinizi oluşturma ekranında oyuna başlıyorsunuz. Cinsiyetini seçtikten sonra karakterinizin yeteneklerini etkileyecek seçimler yapmanız istenecek. Ardından karakterinizin hikayesine başlıyorsunuz. Çok fazla açık dünya opsiyonu olması sayesinde ister küçük bir derebey olun, isterseniz bir kral, isterseniz haydut, isterseniz deniz yağmacısı, isterseniz taht taliplerini tahta çıkarın, isterseniz ülkenin mareşali olun. Kesinlikle deneyimlenmesi gereken bir oyun.

MİNİMUM İŞLETİM SİSTEMİ:

İşletim Sistemi: Windows® XP

Windows® XP İşlemci: Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD 2.5 GHz

Intel Pentium 4 2.0 GHz veya AMD 2.5 GHz Bellek: 512MB RAM

512MB RAM Ekran Kartı: 64MB RAM’li 3D ekran kartı

64MB RAM’li 3D ekran kartı Sabit Disk: 100 MB boş alan

100 MB boş alan Ses: Standart ses

Bully Scholarship Edition

Bilgisayarınız GTA’yı kaldırmıyorsa eğer GTA’nın yapımcılarından olan Rockstar gamesin çıkardığı Bully Scholarship Edition ile benzer deneyimleri yaşayabilirsiniz. Oyun Karakterimizin okulda geçen maceralarını, haylaz ve fırlama bir öğrencinin disiplinli bir okulda neler yapabileceğini anlatıyor. Aynı zamanda derslere girerek notlarınızı yüksek tutmalı ve aynı zamanda okuldan kurtulmak içinde sınıfı geçmek durumundasınız. Bunun dışında dilerseniz istediğiniz gibi şehirde dolaşabilir, okulda kavgalarda çıkartabilirsiniz. Gayet keyifli bir açık dünya oyunu diyebiliriz.

MİNİMUM İŞLETİM SİSTEMİ:

İşlemci: Intel Pentium 4 (3+ GHZ) / AMD Athlon 3000+

Intel Pentium 4 (3+ GHZ) / AMD Athlon 3000+ Hafıza: 1 GB RAM

1 GB RAM Grafikler: DirectX 9.0c Shader 3.0 destekli, Nvidia 6800 veya 7300 veya daha iyisi, ATI Radeon X1300 veya daha iyisi

DirectX 9.0c Shader 3.0 destekli, Nvidia 6800 veya 7300 veya daha iyisi, ATI Radeon X1300 veya daha iyisi DirectX Sürümü: DirectX 9.0c

DirectX 9.0c Sabit Disk: 4.7 GB boş alan

4.7 GB boş alan Ses kartı: DX9 uyumlu

This War Of Mine

Savaşın siviller için ne gibi sonuçlar doğurduğunu çok sert bir şekilde anlamamızı sağlıyor. Ayrıca Türkçe dil desteği ile atmosferi daha içten hissettiriyor. Çok az oyun karakterler ile özleşmemizi sağlayabilir bu da o yapımlardan bir tanesi. Hayatta kalmak için mecburen yiyeceğe, ilaçlara ve malzemelere ihtiyacınız var. Böylece bunları toplamak için yeri gelince acımasız kararlar almak zorunda kalıyorsunuz. Ağır, anlamlı, sert ve çok güzel bir oyun.

MİNİMUM İŞLETİM SİSTEMİ:

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10

Windows 7/8/10 İşlemci: Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz

Intel(R) Core(TM)2 Duo 2.4, AMD Athlon(TM) X2 2.8 Ghz Bellek: 2 GB RAM

2 GB RAM Ekran Kartı: Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB

Geforce 9600 GS, Radeon HD4000, Shader Model 3.0, 512 MB DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ses Kartı: DirectX uyumlu

Euro Truck Simulator 2

Euro Truck Simulator 2 oynarken sakin bir müzik açarsınız arkaya, hafif bir yağmur yağar, sizde elinizde sıcak çayla sakin sakin sürersiniz tırınızı. Eğer okuldan ya da işten stresli bir şekilde eve geldiyseniz, o uzun ve güzel manzaralı yollarda en az yarım saat direksiyon sallamak size iyi gelecektir. Eğer bir de direksiyon setiniz varsa keyfinizi katlayabilirsiniz.

MİNİMUM İŞLETİM SİSTEMİ:

İşlemci: Çift çekirdekli CPU 2,4 GHz

Çift çekirdekli CPU 2,4 GHz Hafıza: 4 GB RAM

4 GB RAM Grafikler: GeForce GTS 450 sınıfı (Intel HD 4000)

GeForce GTS 450 sınıfı (Intel HD 4000) Sabit Disk: 12 GB kullanılabilir alan

Age of Empires 2

Dünyayı kasıp kavuran ve en efsanevi strateji oyunu olan Age of Empires serisinin ikincisi olan oyun çok düşük sistem gereksinimleri ile çok rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca birçok yama ile oyunun farklı modlarını alabilir çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistem i: Windows Vista, 7, 8

i: Windows Vista, 7, 8 İşlemci : 1.2GHZ CPU

: 1.2GHZ CPU Bellek :1 GB RAM

:1 GB RAM Ekran kartı : Direct X 9.0c destekli ekran kartı

: Direct X 9.0c destekli ekran kartı Boş alan: 2 GB

Assassin’s Creed II



Muhteşem bir suikastçı oyunu olan Assassin’s Creed oyunu ile bilgisayarınızın 2 GB ram oyunları kasmadan oynayabilir ve görevleri tamamlayarak oyunda ileri seviyelere ulaşabilirsiniz. Oyun 2009 yılında üretilmesine rağmen çok güzel ve akıcı grafiklere sahip olduğundan oyunu oynarken çok eğlenceli vakit geçireceksiniz.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İ şletim Sistemi : Windows XP/Vista/7

: Windows XP/Vista/7 İşlemci : Core 2 Duo E4300 1.8GHz veya Athlon 64 X2 Dual Core 4000+

: Core 2 Duo E4300 1.8GHz veya Athlon 64 X2 Dual Core 4000+ Bellek : 2 GB

: 2 GB Ekran Kartı : GeForce 9500 GS / Radeon HD 4550

: GeForce 9500 GS / Radeon HD 4550 Boş Alan: 20 GB

Mafia 2

2K Games tarafından geliştiren oyun 2010 yılında piyasaya çıktığında ortalığı kavurdu. Oyunun içerisindeki kahramanımız 2. dünya savaşı sonrası ordudan döndükten sonra suç dünyasına girerek orda yükselmesini konu alan oyun Düşük sistem gereksinimli oyunlar arasında yer aldığı için standart bir bilgisayar ile rahatça oynayabileceğiniz çok akıcı bir oyundur.

Minimum Sistem Gereksinimleri

İ şletim Sistemi : Windows XP/Vista/7

: Windows XP/Vista/7 İşlemci : Pentium D 3 GHz/ AMD Athlon 64 x2 3600 Dual Core

: Pentium D 3 GHz/ AMD Athlon 64 x2 3600 Dual Core Bellek : 1.5 GB

: 1.5 GB Ekran kartı: Nvidia GeForce 8600/ ATI HD 2600 Pro

Nvidia GeForce 8600/ ATI HD 2600 Pro Boş Alan: 20 GB

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