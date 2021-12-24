2022’nin Favori Oyunları

Bugün sizlere 2022‘nin favori oyunlarından bahsedeceğiz. Oyun dünyasının sürekli geliştiği bu çağda herkes oyun oynamakta. Telefonundan, bilgisayarına PlayStation’nuna kadar herkesin neredeyse oynadığı bir oyun vardır. Fakat oyun piyasasını domine eden bilgisayar oyunları artık çığır açmış durumda.

Koca bir yıl daha geride kalırken 2021 yılı boyunca sayısız oyun piyasaya sürüldü. Kimisi oyuncuları uzun saatler eğlendirdi, kimisi beklenmedik hayal kırıklıkları yarattı. Şimdi ise yeni beklentiler ile yeni bir yıla giriliyor. 2022 yılında yine birbirinden iddialı yapımlar çıkış yaparak oyuncuları bilgisayar ve konsol başına kilitleyecek. İşte 2022 yılında çıkış yapacak en iyi oyunlar.

2022 yılında çıkacak oyunlar şu şekilde;

Elden Ring

Dark Souls, Bloodborne ve Sekiro: Shadows Die Twice gibi yapımlara imza atarak “Souls-like” türünün ortaya çıkmasını sağlamıştı Hidetaka Miyazaki. Japon oyun tasarımcısı bu kez yanına Game of Thrones’un yazarı George R. R. Martin‘i alınca beklenti çok üst bir noktaya erişti. Temeli yine Souls-like üzerine kurulu oyun fantastik ve hayatta kalmanın oldukça zor olacağı bir dünya sunacak oyunculara.

God of War: Ragnarok

PlayStation markasının en önemli karakterlerinden Kratos‘un macerası sürüyor. 2018 yılındaki God of War’da oğlu Atreus‘u da yanına alan Kratos, Dokuz Diyar’ın derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. Kehanete göre dünyanın sonunu getirecek savaş yaklaşırken, diyarın dört bir yanını dolaşan Kratos’un da bir yandan müttefikler toplaması ve diğer yandan İskandinav tanrıları ile savaşması gerekecek.

Dying Light 2 Stay Human

Çıkış yapalı neredeyse altı yıl olmasına rağmen hala güncelleme alan Dying Light, ülkemizde de geçtiği şehrin isminin “Harran” olması nedeniyle büyük ilgi çekmişti. Zombilerle dolu bu şehirde akıcı parkur aksiyonu eşliğinde hayatta kalmaya çalışılan Dying Light’ın devam oyununda da benzer bir senaryo işleniyor. Ancak bu kez yapılacak tercihlerin şehrin kaderine yön vereceği bir yapı söz konusu.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Horizon Forbidden West

İnsanoğlunun yeniden ilkel şartlara döndüğü, dünyanın ise makineler tarafından işgal edildiği bir dönem. Başrolde ilk oyunda olduğu gibi Aloy var ve yeni “Yasak Batı” macerasında onu çok daha tehlikeli bir macera bekliyor. Dünya üzerindeki yaşam son hızıyla yok olmaya doğru gidiyor, Aloy’un yapması gereken ise bu felaketin arkasındaki sırrı çözmek ve dünyayı yeniden yaşanır bir yer haline getirmek.

Starfield

Fallout ve The Elder Scrolls gibi yapımlara imza atan Bethesda’nın uzun yıllar sonra inşa ettiği ilk yeni evrene ev sahipliği yapıyor Starfield. Rol yapma oyunu türündeki yapım oyuncuları uzak gelecekteki yıldızlararası bir maceraya sürükleyecek. Oyuncuların bu macerada üstlenecekleri rol ise -United Colonies ve Freestar Collective arasındaki savaştan 20 yıl kadar sonra- bir uzay kaşifliği olacak.

Hogwarts Legacy

Harry Potter’ın Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu’ndaki macerası sona ermiş olabilir ancak oyuncuların önünde yepyeni bir macera var. 1800’lü yılların sonunda geçen bir hikayeye sahip Hogwarts Legacy’de oyuncular bir öğrenciyi canlandıracak. Yeni büyüler öğrenmek, iksirler hazırlamak, yaratıkları evcilleştirmek ve yeteneklerini geliştirmek ise bu macerada yapılabileceklere sadece birkaç örnek.

Gran Turismo 7

PlayStation konsollarının en uzun soluklu ve en çok oynanan yarış oyunu serisi. Simülasyon odaklı yapısı sayesinde oldukça gerçekçi bir sürüş tecrübesi sunan serinin yeni oyununda onlarca markanın yüzlerce modeli oyuncuların kullanımına sunulacak. Oyunun içeriğinde tek kişilik bir hikaye modunun yanı sıra oyuncuların birbirlerine karşı mücadele edecekleri çevrimiçi oyun seçenekleri de yer alacak.

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