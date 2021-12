Bugün sizlere 2021 yılında en çok oynanan online oyunlardan bahsedeceğiz. Bilgisayarın hayatımıza girdiğinden itibaren video oyun pazarı sürekli kendini geliştirdi. Savaş, aksiyon, fantastik, dolu bir çok oyun çıktı. Bunun yanında Online oyunlarda kendisini göstermeye başladı. Gelelim 2021 yılında en çok oynanan online oyunlar şu şekilde;

1- PUBG Mobile

Takım olarak veya solo şekilde oynanabilen PUBG, FPS oyun kategorisindedir. Oyunda bir uçağın içinde toplanmış olan oyuncular belirledikleri noktalara paraşütle atlayarak adadaki imkanlarla görevleri yapmaktadırlar. Bir oyuna yaklaşık olarak 100 kişi dahil olmaktadır.

2- Valorant

Aslında Valorant %90 Counter-Strike,%10Overwatch türü bir oyundur. Beşer kişilik iki takımın karşı karşıya geldiği maçlarda bir taraf savunma, diğer taraf saldırı rolünde. İki devrede toplam 25 tur üzerinden oynanan ve 13 tur kazananın zafere ulaştığı maçlar 30 saniyelik satın alma süreciyle başlıyor. Silah, zırh ve yetenek satın aldıktan sonra saldıran taraf “Spike” adı verilen cihazı hedef noktalara yerleştirmeye, savunan taraf buna engel olmaya çalışıyor. Maç formatı ve genel oyun mekanikleri açısından ağırlıklı olarak Counter-Strike’ın izinden giden oyuna Overwatch çeşnisi katan ise birbirinden farklı özelliklere sahip karakterler.

3- League Of Legends

Oyun dünyasının Ferrari’si League of Legends tempolu, rekabete dayalı, strateji oyunlarının heyecanını rol yapma oyunlarının öğeleriyle bir araya getiren çevrim içi bir oyundur. Tasarımları ve oynanışlarıyla kendine özgü şampiyonlardan oluşan iki takım, çeşitli savaş alanlarında ve oyun modlarında başa baş mücadele eder. League of Legends sürekli çeşitlenen şampiyonları, sık sık güncellenen içeriği ve canlı turnuva ortamıyla, her beceri seviyesindeki oyuncunun sıkılmadan çok uzun süre oynayabileceği bir oyundur.

4- Free Fire

Free Fire Uçaktan düştükten sonra paraşütleriyle seçtikleri noktaya iniş yapan 50’ye kadar oyuncunun silah ve ekipman toplayarak hayatta kalma mücadelesi sergiledikleri Garena Free Fire’da nihai amaç, diğer oyuncular ile mücadele edip hayatta kalarak macerayı tamamlamaktır.

Free Fire Adanın seçilen bölgesine paraşütle iniş yapan oyuncular silah ve yardımcı ekipman (tıbbi malzeme, el bombaları, araçlar vb.) aramalıdır. Adaya iniş yaptıktan sonra zaman içerisinde haritada güvenli alan daralmaya başlıyor ve bu daralan alanda oyuncular hayatta kalmak için birbirleri ile mücadele etmek zorunda kalıyor. Oyuncuların daralan güvenli alanda hayatta kalmaya çalıştığı Free Fire’da, 10 dakikalık süre tamamlandıktan sonra hayatta kalan takım ya da oyuncu turu kazanıyor.

5- Point Blank

Point Blank, Güney Koreli oyun şirketi Zepetto tarafından geliştirilen ve 2008 yılında yayınlanan çevrimiçibirinci şahıs nişancı tarzı oyundur. Türkiye ve Azerbaycan’da Tam Games tarafında yayınlanmaktadır. Oyun CT-Force ve Free Rebels arasındaki var olan savaş üzerine kurgulanmıştır. Oyunda rütbe sistemi vardır “Askeri öğrenci” rütbesi ile başlanır ve en yüksek rütbe “Mareşal”dir. Maç yaptıkça Tecrübe puanı (XP) ve oyun puanı kazanılır. Oyunda bazı özel eşyaları ve silahları satın almak için gerçek para ile satın alabileceğimiz oyun parası (TG) kullanılmaktadır.

Ayrıca bkz: En İyi PC Oyunları 2020