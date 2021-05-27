Bitcoin, 40.000 Doların Üzerine Fırladı – Kullanıcılar Çıldırdı!

Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, bu hafta ilk kez Çarşamba günü 40.000 doların üzerine çıktı, çünkü dijital token piyasasındaki son dalgalanma ve düşüş eğilimi birkaç düşüş belirtisi göstermişti.

Bitcoin %6,5 kadar yükseldi ve 40.904 dolara çıktı. En büyük kripto para birimiyle yükselme ve düşme eğiliminde olan daha küçük paralar da değer kazandı ve eter %7,5‘in üzerinde artışla 2,906 doların üzerine çıktı.

Yine de, Bitcoin bu ay %30 düştü ve Nisan ayında neredeyse 65.000 dolarlık rekor seviyesinden %37’nin üzerinde değer kaybetti. Bununla birlikte, bu yıl %40’ın üzerinde değer kazandı.

Bitcoin’in son dönemdeki düşüşünün itici güçleri arasında, Çin’de gelişmekte olan sektöre yönelik baskısı ve bitcoin üretiminin çevresel etkisine ilişkin endişeleri de yer alıyor. Bu nedenlerden dolayı Bitcoin geçen hafta 30.066 dolar değerinde düşüş yaşadı.

Çin’in kuzey bölgesi İç Moğolistan Salı günü kripto para madenciliğine karşı bir kampanya başlattı ve Pekin’in bitcoin madenciliği ve ticaretini durdurma sözü vermesinden günler sonra işi kökten çıkarmak için taslak kurallar yayınladı.