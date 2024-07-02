Ülkemizde uygulanan son dönemdeki ekonomi politikaları gereğince yeni bir kripto para yasası Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye’de yerleşik olmayan kripto para borsalarının ülkemizdeki faaliyetleri sona erdirilecek. Bu kapsamda Binance.com’dan açıklama geldi. Bu açıklamaya göre global Binance Türkiye’deki hizmetlerini durduruyor mu? İşte açıklamanın detayları…

Global Binance Türkiye’deki Hizmetlerini Durduruyor mu? İşte Detaylar…

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kripto Para Yasası’na göre ülkemizde faaliyet gösteren kripto para borsaları SPK’dan (Sermaye Piyasası Kurulu) lisans almak zorundalar. Türkiye’de yerleşik kripto para borsaları artık SPK’ya tabii olmak ve onun belirlediği kurallara uymak zorunda.

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Bu kapsamda ülkemizde hizmet veren ancak yerleşik olmayan kripto para borsaları Türkiye’de hizmet vermeye devam edemeyecek. Ülkemizdeki faaliyetlerini sürdürmek isteyenler ise yükümlülükleri yerine getirmek için düzenleme yapmak zorunda olacak.

Dünya çapında faaliyet gösteren en büyük kripto para borsası Binance ise hem global hem de TR şeklinde ülkemizde hizmet vermekte idi. Global Binance ülkemizde yerleşik değil ancak Binance TR Türkiye’de yerleşik olarak hizmet vermekte. Binance TR ülkemizdeki hizmetlerine devam edecek ancak global Binance (Binance.com) ülkemizden çekiliyor.

Binance yaptığı açıklama ile; Binance.com’un Türkçe dil desteğini kaldıracağını ve ülkemizdeki pazarlama faaliyetlerini sonlandıracağını deklare etti. Binance TR hali hazırda yeni kripto yasasına uygun bir şekilde hizmet veriyor ancak global Binance’ın hizmetleri yeni yasaya uygun değil. Gelen açıklamaya göre global Binance’a erişim sağlamak mümkün olacak ancak pek çok hizmet arık verilemeyecek.

Binance Türkiye’den Çekiliyor mu?

Bunun yanı sıra şirketin yaptığı açıklamaya göre hali hazırdaki kullanıcıların yatırımlarını etkilen negatif bir durum söz konusu olmayacak. Binance.com, kullanıcıların yatırımlarının güvende olduğunu ve gerekli para yatırma ve çekme işlemlerinin yapılabileceğini aktardı. Özetleyecek olursak ülkemizdeki yerleşik Binance (TRBinance.com) karardan etkilenmeyecek ancak Binance.com artık kısıtlı bir duruma geçecek.

Global Binance tarafından yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

“Binance olarak, Türkiye’deki kripto varlıklarla ilgili düzenlemeleri yakından takip ediyoruz. Tüm kullanıcılar için uyumlu bir ortam sağlanması adına düzenleyicilerle işbirliğinin önemini çok iyi anlıyoruz. Endüstri için yasal bir çerçeve oluşturulmasının, ekosistemin korunması ve gelişmesi için öneminin farkındayız ve düzenlemeleri destekliyoruz. Bu nedenle, Türkiye ve küresel olarak yasal uyumu sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam ediyoruz.

Bu düzenlemeler çerçevesinde, Binance.com’un Türkiye’den erişilebilirliğinin devam edeceğini sizlere temin ederiz. Ancak, hizmetlerimizde bazı önemli değişiklikler olacaktır:

Dil Seçeneği: Türkiye’deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır.

Türkiye’deki Binance.com hizmetlerinde Türkçe dil seçeneği 3 ay içerisinde kademeli olarak kaldırılacaktır. Pazarlama Faaliyetleri: Türk kullanıcılar için doğrudan tüm pazarlama faaliyetleri tamamen durdurulacaktır.

Bu değişikliklerin bazı kullanıcılarımızı etkileyeceğinin farkındayız, ancak her zamanki gibi tüm kullanıcılarımızın güvenliği ve memnuniyeti önceliğimiz olacaktır. Tüm kullanıcı fonları güvendedir ve yatırma ve çekme işlevleri mevcut olmaya devam edecektir.”