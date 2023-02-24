Kripto Para Birimlerine Neden Yasal İhale Statüsü Verilmemeli – IMF’nin Bakış Açısı

Kripto para birimleri uzun süredir hayatımızda olmasına rağmen hala tartışılıyor. Birçoğu bu dijital varlıkları geleceğin parası olarak görse de az sayıda insan dolandırıcılık ve şaka olarak nitelendirdikleri kriptonun yasaklanmasını istiyor. Öyle ki bu tartışma dünyadaki birçok ülkeyi ikiye böldü. Son olarak dünyanın önde gelen para otoritelerinden biri olan IMF, kripto para birimleri hakkındaki görüşünü açıkladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), kripto para birimlerine yasal ihale veya resmi para birimi statüsü verilmemesi konusunda uyarıda bulundu. 23 Şubat’ta yayınlanan “Kripto Varlıklar için Etkili Politikaların Unsurları” başlıklı bir makalede IMF, böyle bir hareketin bir ulusun parasal egemenliği ve istikrarı üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceği konusunda uyardı.

IMF’nin raporu, kripto para birimleri için etkili politikalar oluştururken ulusların ve merkez bankalarının dikkate alması gereken dokuz temel unsuru ele alıyor. Kripto para birimlerine yasal ihale veya resmi para birimi statüsü verilmesinin, geleneksel finansal kurumların benimsenmesini ve maruz kalmasını artırarak finansal istikrar sorunlarına yol açabileceğini öne sürüyor.

Ayrıca IMF, devlet gelirlerinin kripto para birimleri cinsinden kote edilmesi durumunda yüksek varyasyon riski altında olacağını ve devlete ait işletmelerin kripto para birimi ile ilgili operasyonları yürütmemesi gerektiğini belirtiyor. Bir kripto para birimine resmi statü verildiği durumlarda, hükümetlerin resmi ödemeler için kullanımını en aza indirmesi ve kripto-fiat dönüşümlerini garanti etmekten kaçınması gerektiğini öne sürüyor.

IMF ayrıca, geleneksel para sistemine olan güveni artırmak için güçlü yerel kurumlar ve politikalar oluşturmanın önemini vurguluyor. Rapor, sağlam bir Para Politikası Çerçevesi (MPF) oluşturmanın güvenilirliği sağlamanın ilk adımı olduğunu öne sürüyor. IMF, MPF’nin şeffaf, tutarlı ve tutarlı olmasını ve piyasa beklentilerini sabitlemeye, para ikamesini engellemeye ve para politikasının etkinliğini sağlamaya yardımcı olmasını tavsiye ediyor.