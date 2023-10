Kripto paralarda 2 yıldır “ayı piyasası” yaşanıyor. 2021 yılının son döneminde zirve yapan kripto piyasasının toplam büyüklüğü, 2 yıldır neredeyse düzenli olarak düşüyor. 2021’in son çeyreğinde 67 bin doların üzerini görerek ATH yapan Bitcoin de Ekim 2023 itibariyle 30 bin doların altında seyrediyor. Buna rağmen, bu dönemde dahi kripto para piyasalarından getiri sağlamak mümkün olabiliyor. Play to earn (P2E) denilen oyna kazan kripto para projeleri oyun ve blockchain tutkunlarına kazanç sunabiliyor. En çok kripto para kazandıran oyunlar Ekim 2023 itibariyle* hangileri Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Ekim 2023 İtibariyle En Çok Kripto Para Kazandıran Oyunlar

Global çapta blockchain tabanlı olarak geliştirilen binlerce proje bulunuyor. Bu projelerin arasında oynarken kazandıran, oyun merkezli olanları da mevcut. P2E ya da nam-ı diğer play to earn projelerden Ekim 2023 itibariyle en fazla coin kazandıran 10 oyun şu şekilde sıralanabilir:

$MANA – Decentraland: Kripto para dünyasının en büyük Metaverse evrenlerinden birine sahip olan Decentraland, oyuncuların emekleri ve yatırımları ile orantılı olarak MANA kazanmalarına olanak tanıyor. Proje 2020 yılından bu yana piyasadaki varlığını sürdürüyor.

$NAKA – Nakamoto Games: 650 bini aşkın kayıtlı kullanıcısı ve Nakaverse ismini verdiği evreni ile Nakamoto Games de kripto para dünyasındaki gamerların en çok ilgi gösterdiği Web3 oyun projeleri arasında yer alıyor.

$MAGIC – Treasure: Kripto sektörüne 2021’in son döneminde merhaba diyen Treasure, ayı piyasasının çetin koşullarına rağmen şimdiye kadar ayakta kalmayı başardı. Oluşturduğu oyun ağı ile tutulan projenin coini ise MAGIC.

$SAND – The Sandbox: Blockchain de en çok bilinen oyun projeleri arasında hiç şüphesiz The Sandbox da bulunuyor. Ülkemizde de önemli etkinlikler düzenleyen The Sandbox, oyunculara ve oyun geliştiricilere başarı paralelinde SAND kazandırıyor.

$DAR – Mines of Dalarnia: Her oyuncu için tasarlanmış, tekli ve çok oyunculu aksiyonlarla dolu, sürekli gelişen bir platform madenciliği blockchain oyunu olarak tanımlanan Mines of Dalarnia, oynarken kazanma imkanı sunan projelerden.

$AXS – Axie Infinity: Kripto para piyasasında oyna kazan denildiği zaman akla ilk gelen projelerden biri hiç şüphesiz Axie Infinity. 2018 yılından bu yana gelişimini devam ettiren projede oyuncular AXS kazanabiliyor.

$UFO – UFO Gaming: Merkezi olmayan, galaksiler arası sosyal oyun olan UFO Gaming de; blockchaih, P2E, sanal evren, NFT ve sanal araziler oyuncuları bekleyen özelliklerden sadece bir kaçı. Gamerlar oyunda performansları ve yatırımları ile orantılı olarak $UFO da kazanabiliyorlar.

$GALA – Gala Games: 2020 yılından bu yana kripto para piyasasında yer alan blockchain tabanlı proje, ayı piyasasının en çetin dönemlerinde dahi oyuncularına oynarken kazanma olanağı tanıyor; oyunun coini ise $GALA.

$IMX – Immutable: Ethereum da web3 oyunları oluşturma platformları arasında yer alan Immutable yeni nesil Web3 oyunlarını destekleyen önemli projeler arasında yer alıyor.

$QUACK – RichQuack: Stake imkanı başta olmak üzere; oyunlar için kuluçka ve launchpad ile blok zincir teknolojisini bir arada sunan RichQuack oyunculara $QUACK kazanma olanağı tanıyor.