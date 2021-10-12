Black Shark 4S, DxOMark’ta Rekor Kırdı!

Black Shark 4S, 13 Ekim’de satışa çıkacak. Şirket, yeni telefon hakkında bilgileri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Şimdi ise telefonun ses özelliği övgüyle karşımıza çıkıyor. Black Shark 4S, DxOMark ses testinde üst sıralarda yer aldı.

Bu, telefondaki olağanüstü, üst düzey ses donanımı sayesinde mümkün oldu. Önceki sıralamanın sahibi 81 puanla Black Shark 4 Pro‘ydu, bu yüzden şirket kendi önceki rekorunu kırmış, hatta Apple iPhone 13 Pro Max‘in (75 puan) beğenilerini bile geride bırakmış gibi görünüyor.

Ayrıca Black Shark, 4S serisiyle birlikte oyuncular için özel olarak üretilen; ilk TWS kulaklığı da piyasaya sürecek. Kulaklıklar, “ultra düşük gecikme” elde edebilen “Meka tarzı” bir tasarıma sahip olacak.

Black Shark 4S ile ilgili bilinen özelliklerden bazıları; iyileştirilmiş okuma/yazma hızları için geliştirilmiş UFS 3.1 + SSD disk dizisi sistemi ile birleştirilmiş; Snapdragon 888 Plus amiral gemisi işlemcisini içeriyor. 120W hızlı şarj desteğine sahip olacak; 4500mAh pil ile çalışacak ve 144Hz 6.67 inç Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak.

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