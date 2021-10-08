Black Shark 4S, 13 Ekim’de Görücüye Çıkacak!

Son raporlar, Black Shark‘ın Black Shark 4S ve Black Shark 4S Pro üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu ikili Black Shark 4 Pro serisinin üst modeli olarak satışa çıkacak. Bugün şirket, Black Shark 4S’nin 13 Ekim’de görücüye çıkacağını duyurdu.

Paylaşılan poster, yalnızca Black Shark 4S‘in gelişinden bahsediyor. Bununla birlikte, şirketin yanında bir Pro modeli de satışa sunmasını bekliyoruz. Postere daha yakından bakıldığında; Black Shark 4S‘nin önceki seride olduğu gibi yatay olarak hizalanmış üçlü kamera ünitesiyle donatıldığını söylemekte fayda var. Şirket, akıllı telefonun temel özelliklerini henüz doğrulamadı.

Black Shark 4S Pro’nun 144Hz yenileme hızı ekranına, en yeni Snapdragon 888 Plus işlemciye ve 120W hızlı şarj desteğine sahip olduğu söyleniyor. Bu arada Black Shark 4 Pro, Snapdragon 888 işlemciye sahipti.

Telefonda, 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 5 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesi var. Muhtemelen Black Shark 4 Pro’da sunulan aynı üçlü kamera sistemine sahip olacak.