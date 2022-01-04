BlackBerry Şok Bir Karar Verdi!

Blackberry, günümüzün en popüler telefon üretici firmalarından birisidir. BlackBerry, geçtiğimiz günlerde aldığı şok karar ile bir devrime imza attı. Android yazılımında çalışmayan tüm cihazların hizmetini durdurma kararı verdi. Blackberry, Wi-Fi bağlantısı, arama ve mesajlaşma özelliklerinin güvenli bir şekilde çalışmayacağını duyurdu.

2021 yılının sonlarında yapılan açıklamaya göre, kullanıcılara BlackBerry 10, 7.1 OS ve önceki sürümler de dahil olmak üzere Android yazılımında çalışmayan tüm cihazları etkileyecek bir şok karar duyurmuştu. Bununla beraber yapılan açıklamada, Wi-Fi bağlantısı, arama ve mesajlaşma özelliklerinin güvenli bir şekilde yapılmayacağını söyledi.

Tamamen fiziksel bir klavye ve anlık mesajlaşma özelliğine sahip bir telefon olan BlackBerry, zamanında telefon piyasasının en önemli temsilcilerinden birisiydi. 2009 ve 2010’daki popülerlik döneminde BlackBerry, küresel akıllı telefon pazarının yaklaşık yüzde 20’sine sahipti ve yılda 50 milyondan fazla akıllı telefon satıyordu.

Özellikle dünya üzerinde iPhone ve Android’e dayalı akıllı telefonların piyasaya çıkmasıyla beraber BlackBerry, eski günlerinden çok uzak kaldı. Özellikle 2012 yılınında Yahoo’nun CEO’su Mariss Mayer, BlackBerry’den akıllı telefonları geçmesini isteyerek BlackBarry’e büyük bir darbe vurdu.

Bugün BlackBerry, kendisini öncelikle şirketler için yazılım çözümleri geliştiren kurumsal yazılım ve siber güvenlik şirketi olarak tanımlıyor. Statista’ya göre, şirket hâlâ binlerce işçi çalıştırıyor ve 2020’de yaklaşık bir milyar dolar gelir elde etti.

BlackBerry aldığı şok karar ile teknoloji dünyasını şaşırtmış durumda. Özellikle şirketin bundan sonra neler yapacağı merak konusu oldu.

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