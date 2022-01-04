Honor, ilk katlanır akıllı telefonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Honor Magic V, uzun zamandır manşetlere konu olurken bugün telefonun lansman tarihi açıklandı. Resmi duyuruya göre Honor Magic V, 10 Ocak’ta görücüye çıkacak.

Şirket tarafından paylaşılan poster, telefonun Gümüş renginde dikey bir çizgiye sahip olacağını ortaya koyuyor. Arkada ayrıca kamera sensörleri dikey olarak yerleşmiş ve kamera modülü sol üst köşede yer alıyor. LED flaşlı üçlü kamera kurulumu da göze çarpıyor.

Honor CEO’su Zhao Ming; Magic V katlanır akıllı telefonun, şirketin kendi geliştirdiği ve sektördeki en ince olduğu söylenen patentli menteşe teknolojisiyle donatıldığını da açıkladı.

Daha önce şirket, akıllı telefonun Galaxy Z Flip 3 veya Motorola Razr akıllı telefonlarda gördüğümüz gibi kapaklı değil, Samsung Galaxy Z Fold 3’e benzer kitap benzeri bir tasarımla geleceğini doğrulamıştı. Lansmanı dört gözle bekliyoruz doğrusu.

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