Bu Ay Çıkacak Akıllı Telefonlar – Ocak 2022

Resmi olarak 2022’deyiz ve Ocak ayı başladı. Bu ay dünya çapında birçok akıllı telefonun piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Onaylanan telefon lansmanlarından bazıları Samsung, OnePlus, Xiaomi; Realme, Vivo ve Oppo gibi büyük markalardan. Ayrıca Lenovo’dan oyuncu odaklı telefonlar, iQOO’dan üst düzey cihazlar ve Tecno gibi markalardan birkaç ekonomik telefon da gelecek. O halde lafı fazla uzatmadan listeye bir göz atalım.

Ocak 2022’de Yeni Çıkacak Telefonlar

Lenovo Legion Y90

Lenovo, Legion Y90 oyun akıllı telefonunu piyasaya sürecek. Akıllı telefon, birçok söylentiye yol açtı ve temel özellikleri ve tasarımı da ortaya çıktı. Ayrıca şirketin önceki Legion Phone 2 Pro’suna benzer şekilde Legion Y90, yatay bir form faktörü ile gelecek. 144Hz yenileme hızına ve 720Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.92 inç Samsung E4 AMOLED ekrana sahip olacak.

Realme GT2 Serisi

Yarın görücüye çıkacak olan Realme GT2 serisi de bu ay çıkacak telefonlar içinde. Realme GT 2 kısa süre önce TENAA’da FHD+ çözünürlüğe; ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.62 inç AMOLED ekrana sahipken ortaya çıkmıştı. GT 2 Pro, 6.7 inç QHD+ AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızına sahip. İkili, bir ekran içi parmak izi tarayıcısına da sahip olacak.

iQOO 9 Serisi

iQOO 9 serisi de 5 Ocak’ta görücüye çıkacak. Seri, her ikisi de en yeni Snapdragon 8 Gen 1 işlemciye sahip; iQOO 9 ve 9 Pro’dan oluşuyor. Standart telefonun 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç FHD+ düz ekran AMOLED panele sahip olmasını bekliyoruz. Bu arada Pro modeli ise 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inç QHD+ kavisli kenarlı AMOLED LTPO ekran paneliyle gelecek.

Vivo V23 Serisi

Vivo, Vivo V23 adlı ilk renk değiştiren telefonunu 5 Ocak’ta tanıtacak. İlginç bir şekilde, telefonun arka rengi doğrudan güneş ışığı ve UV ışığında değişecek. V23 ve V23 Pro’dan oluşan serinin; 50MP Otomatik Odaklı Çift Selfie kamera ile piyasaya çıkmasını bekliyoruz. Ayrıca telefonlardan biri 108MP kameraya sahip olacak.

Xiaomi 11i HyperCharge

Xiaomi, 6 Ocak’ta Xiaomi 11i HyperCharge’ı tanıtacak. Telefonun Hindistan pazarı için Redmi Note 11 Pro Plus’ın küçük değişikliklerle yeniden yapılanmış bir modeli olacağına dair söylentiler dolaşıyor. Ayrıca Xiaomi 11i HyperCharge, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç Samsung AMOLED ekrana sahip olacak. 8 GB’a kadar LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile eşleşmiş MediaTek Dimensity 920 işlemciyle gelecek.

Realme 9i

Realme’nin 10 Ocak’ta Vietnam’da Realme 9i’yi piyasaya sürmesini bekliyoruz. Akıllı telefon, Snapdragon 680 işlemci ve 5.000 mAh pil ile gelecek. Ayrıca 33W hızlı şarj desteğine sahip olacak. Akıllı telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 90Hz yenileme hızına sahip 6,6 inç LCD delikli ekran ve üçlü kamera gibi harika özellikleri de beraberinde getirecek.

OnePlus 10, OnePlus 9RT

En çok beklenen telefon lansmanlarından biri de OnePlus 10 serisi. Bu arada şirketin, telefonu bu ayın ikinci haftasında amiral gemisi seviyesindeki dahili cihazlarla piyasaya çıkacak. Son haberlere bakacak olursak, seri 11 Ocak’ta çıkacak.

OnePlus 10 ikilisinin yüksek yenileme hızına sahip bir AMOLED ekranla gelmesini bekliyoruz. Sızıntılara göre Pro, 120Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç QHD+ AMOLED ekranla gelecek. Ayrıca önceki seriye benzer şekilde, 10 serisi de delikli bir ekran kullanacak. Seri, Pro’da 48MP + 50MP + 8MP sistemli Hasselblad destekli üçlü kamera sistemine sahip olacak. Bunun yanı sıra OnePlus 9RT de bu ay satışa çıkacak.

Samsung Galaxy S21 FE

Bir yığın haberin ardından Samsung Galaxy S21 FE nihayet bu ay piyasaya çıkacak. Kesin bir lansman tarihimiz olmamasına rağmen, telefon dünya çapında birçok perakende mağazasında ortaya çıktı. Bu arada akıllı telefon, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olacak. 12MP + 12MP + 8MP üçlü arka kamera sistemiyle ve 32MP selfie kamerayla gelecek.

Tecno Prova 5G

Düşük bütçeli Tecno Prova 5G, Dimensity 900 işlemci ve 270 doların altında bir fiyat etiketiyle gelecek. Akıllı telefon kısa süre önce Nijerya’da piyasaya çıktı ve Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,95 inçlik büyük bir IPS LCD ekranla gelecek. 120Hz yenileme hızına ve 16MP selfie kamerasına sahip olacak. Cihazın arkasında 50MP + 2MP + AI lens yer alacak. Telefonun devasa bir 6.000 mAh pil ile gelmesini bekliyoruz.

Oppo A16k

Oppo’nun bütçe odaklı bir telefon piyasaya sürmesini bekliyoruz. Ayrıca Oppo A16k’nin bu ay 6.52 inç HD+ ekranla piyasaya çıkmasını bekliyoruz. 13MP + 5MP çift arka kameraya ve tek selfie kameraya sahip olacak.

Telefonun, 3 GB RAM ve 32 GB yerleşik depolama ile eşleşmiş MediaTek Helio G35 işlemci tarafından desteklenmesini bekliyoruz. Bu arada 10W şarj hızına sahip 4.230mAh pil ile gelecek.