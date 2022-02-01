BlackBerry’den 600 Milyon Dolarlık Patent!

Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry, mobil teknolojileri kapsayan; eski patentlerini 600 milyon dolara Catapult IP Innovations Inc.‘e sattı. Şirket, satışın temel olmayan tüm patent varlıklarından oluştuğunu açıkladı.

Yeni hazırlanan bir rapora göre BlackBerry’den gelen bu hareket; gelecekte patent trolü sorunuyla karşı karşıya olacak Apple gibi diğer akıllı telefon şirketleri için sorun yaratacak.

Bu arada Apple, BlackBerry patent ihlalleri nedeniyle geçmişte birden çok kez dava edilmişti. Patentler şimdi; uygulama yapmayan bir varlık (NPE) olarak kabul edilebilecek Catapult IP Innovations Inc.’e satıldığından; endişe sebebi olarak karşımıza çıkıyor.

Eğer bilmiyorsanız hemen ekleyelim. Patent trolü, para kazanmak için patentleri ve mahkeme sistemini kullanan bir işletmeyi tanımlamak için söylenen; aşağılayıcı bir terimdir.

Başka bir deyişle; şirket BlackBerry ile yaptığı anlaşmadan elde ettiği patentleri telif ücreti talep etmek veya; diğer akıllı telefon üreticilerini patent ihlali nedeniyle dava etmek için kullanacak.

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