Bowers & Wilkins’in En Yeni Kulaklıklarını Tanıttı!

Bowers & Wilkins, Pi5 S2 ve Pi7 S2 kulaklarını bugün tanıttı. Şirketin yaklaşık iki yıl önce ilk kez piyasaya sürülen birinci sınıf kablosuz kulaklıklarının son modelleri olarak görücüye çıktılar. Bu yeni modeller, genel kullanıcı deneyimini iyileştiren birçok özellikle birlikte geliyor.

En dikkat çekici gelişmelerden biri, artan pil ömrü. Hem Pi5 S2 hem de Pi7 S2, tek bir şarjla beş saate kadar dinleme süresi sunarken, şarj durumu Pi5 S2 için 16 saat ve Pi7 S2 için 19 saat daha ekliyor. Bu, kulaklıklarınızı sürekli şarj etme endişesi duymadan tüm gün müziğin keyfini çıkarabileceğiniz anlamına geliyor.

Diğer bir gelişme ise, artık 25 metreye kadar ulaşan artırılmış Bluetooth menzili. Bu, daha özgürce hareket edebileceğiniz ve cihazınızla sabit bir bağlantı sürdürebileceğiniz için son derece iyi bir özellik.

Pi7 S2 modelleri, Bowers & Wilkins serisindeki en üst düzey kulaklıklar ve aptX Adaptive codec desteğiyle 24 bit/48 kHz ses akışı sunuyorlar. Bu codec, kablolu sesten neredeyse ayırt edilemeyen yüksek kaliteli, düşük gecikmeli kablosuz ses sağlıyor.

Pi7 S2 ayrıca, gerçekten sürükleyici bir dinleme deneyimi için sesi çevrenize göre ayarlayarak dış gürültüyü engelleyen üstün uyarlanabilir ANC (Aktif Gürültü Engelleme) içeriyor.

Hem Pi5 S2 hem de Pi7 S2, net, güçlü ve ayrıntılı ses sağlayan 9,2 mm dinamik sürücülere sahip. Pi5 S2 açık gri, koyu gri ve mor renklerde ve Pi7 S2 siyah, beyaz ve koyu mavi renklerde mevcut.